Vicente Sánchez se desvinculo de común acuerdo de Emelec, que está en las últimas posiciones del torneo

El técnico uruguayo Vicente Sánchez, que se vinculó en febrero pasado a Emelec, quedó este jueves fuera del equipo ecuatoriano tras llegar a un acuerdo con los directivos para su salida, por lo que el argentino Cristian Nasuti asumió de forma interina la conducción del equipo.

"El Emelec informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública en general que, de mutuo acuerdo, se ha dado por finalizada la relación del profesor Vicente Sánchez con nuestra institución como director técnico del primer plantel", señaló el club mediante un comunicado. El equipo guayaquileño agradeció a Sánchez "por el trabajo y profesionalismo demostrado" durante su presencia.

Bajo la dirección técnica de Sánchez, Emelec ganó cuatro partidos, empató tres y perdió seis, resultados que mantienen al equipo en el duodécimo puesto de la tabla, con 15 puntos, a 16 del líder, Independiente del Valle, por lo que se encuentra en la pelea por evitar el descenso. Una vez finalizada las dos ruedas de todos contra todos, el torneo ecuatoriano parte la tabla en tres sectores, por lo que el exequipo del DT uruguayo se encontraba a dos puestos de salir de la zona del fondo.

Tras la salida de Sánchez, los directivos del Emelec, presididos por el exministro del Deporte de Ecuador José David Jiménez, encargaron de forma interina la dirección técnica a Nasuti, un exjugador del equipo, y contrataron al experimentado preparador físico chileno Rodrigo Figueroa.

"El Club Sport Emelec reafirma su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y convicción en función de los objetivos deportivos e institucionales establecidos para la presente temporada", expresó el club ecuatorioano en el comunicado de presentación de su entrenador interino.

Emelec visitará el próximo domingo al Manta, colista de la Liga Pro de Ecuador, por la decimocuarta fecha del torneo, buscando trepar en las posiciones para dejar atrás la racha adversa de los Eléctricos que no clasifican a un torneo internacional desde 2023.