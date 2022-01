Venezuela 4-Bolivia 1: la Vinotinto aprontó su viaje a Uruguay con una goleada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Venezuela, el rival del próximo martes (hora 20.00) de Uruguay en el Estadio Centenario por las Eliminatorias, aprontó el viaje a Montevideo con goleada 4-1 sobre Bolivia en Barinas.

A no confiarse, porque si bien la Vinotinto aprovechó un sinfín de errores cometidos por los bolivianos, tiene otra actitud. La llegada de José Pekerman (debutó en este juego) a la dirección técnica de Venezuela le ha dado otra cara, transformándose en un equipo más serio en su posicionamiento en la cancha. Tampoco es para decir que no se puede ganarle a una selección que está última, pero sí que no se la deberá subestimar.

Por más que ya no tenga chance de llegar a la Copa del Mundo, Venezuela está mirando a futuro. Precisamente la llegada del técnico argentino ha sido con miras a la clasificación para 2026 y los futbolistas van a dar todo para ser parte del equipo de José en el futuro.

Bolivia fue una decepción, porque llegó con la posibilidad de ganar, llegar a 18 puntos y quedar sexto por encima de Colombia y a uno de Uruguay en el quinto lugar, pero se fue goleada de Barinas, lo cual prácticamente sentenció sus chances de llegar a Catar, por más que en los hechos está a solo cuatro unidades del repechaje.