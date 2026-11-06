Uruguayos en Europa: Toro Rodríguez completó los 90 en la victoria de Bournemouth; Boselli y Satriano perdieron

Bournemouth, que tuvo como titular al delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, derrotó -desde atrás- al Sparta Praga por 3-1 por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Europa League, el segundo torneo internacional más importante del viejo continente.

El conjunto locatario logró ponerse arriba en el tanteador por medio de Ebrima Singhateh en el minuto 35. Pero rápidamente sufrió un golpe que cambió por completo el juego: la expulsión de Tobias Kvalvagnes Guddal en el minuto 37.

En el complemento fue todo del elenco que tenía al Toro como nueve titular. Bajo ese punto, Bournemouth alcanzó el empate gracias a Tyler Adams. A falta de nueve minutos para el final del partido apareció Evanilson para remontarlo y el brasileño Rayan (90) estampó el 3-1. Los británicos siguen con puntaje perfecto en la fase de liga de la Europa League.

De esta manera, Rodríguez llegó a su partido número 11 en la temporada, donde marcó dos goles. Además, fue el segundo encuentro que completó los 90 minutos con el elenco inglés.

Celta de Vigo, que contó con Sebastián Cáceres en el banco de los suplentes, cayó como local 2-1 frente a Union Saint-Gilloise. El equipo gallego sumó su tercera caída en el certamen tras cuatro encuentros disputados y continúa afuera de los puestos clasificatorios a la siguiente fase.

Los resultados de la jornada de la Europa League

A continuación, los demás resultados de la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League con algunas sorpresas y que, sobre todo, deja muy bien encaminado al equipo del Toro Rodríguez para avanzar a la siguiente instancia.

Milán 0-2 Ferencvaros

Crystal Palace 1-1 Hoffenheim

Levski Sofia 1-0 Jagiellonia

Lillerstrom 0-1 Viktoria Plzen

NEC 3-1 Omonia

Anderlecht 2-0 Salzburgo

Real Sociedad 1-1 Lyon

AZ 1-2 Juventus

Bayer Leverkusen 0-1 Olympique de Marsella

Benfica 3-1 Lech

Celtic 3-2 Besiktas

Hapoel Be'er Sheva 0-2 OFI

Sturm 2-3 Celje

Sunderland 0-2 Dinamo

Torreense 3-2 Ararat Armenia

Solo jugaron dos uruguayos en Conference League

En la Conference League —el tercer certamen internacional que organiza la UEFA a nivel de clubes— solo dos uruguayos tuvieron acción: Sebastián Boselli y Martín Satriano. Jugaron en la caída 1-0 del Getafe como local ante Brighton. El zaguero —que fue campeón del mundo Sub 20 en Argentina 2023— disputó todo el partido en el Coliseum, mientras que el atacante de 25 años permaneció en el campo hasta el minuto 85.

El otro futbolista uruguayo que pudo tener acción por la cuarta fecha de esta competencia fue Facundo Pellistri, aunque quedó relegado en el banco de los suplentes en el triunfo 2-1 del Panathinaikos sobre CSKA Sofia.