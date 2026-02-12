Universidad Católica vs. Juventud por Copa Libertadores: hora y cómo ver la revancha del pedrense en Ecuador

Más allá de las cinco experiencias internacionales que tiene Juventud de Las Piedras (cuatro partidos de Copa Sudamericana y uno de Copa Libertadores) que podrían presagiar un equipo novel en certámenes de Conmebol, cuenta con varios futbolistas de su plantel con experiencia y a ellos se aferra pensando en el juego de vuelta de esta noche (21:30 - ESPN y Disney+) ante Universidad Católica de Ecuador en Quito.

Es un hecho que llegar al partido revancha con una derrota no es lo ideal, pero también es una realidad que la diferencia es corta, que la llave está abierta y que un gol de los pedrenses igualará la serie y puede generar nerviosismo en el equipo local.

Si bien es probable que el partido se plantee con un ritmo distinto al de la ida donde el conjunto ecuatoriano se replegó y entregó la pelota, no se puede dejar de lado que la gran figura en el Centenario fue Rafael Romo, el arquero visitante, lo que demostró que los de Sebastián Méndez dieron la cara.

El que espera, mientras tanto, es Guaraní de Paraguay. El equipo paraguayo ya está en Fase 2 y aguarda por el ganador de esta llave, sabiendo que de avanzar ambas series, el pedrense podría llegar a enfrentarse a Liverpool si es que el negriazul elimina también a Independiente Medellín de Colombia.

Agustín Alaniz de Juventud, enfrentando a Universidad Católica de Ecuador, por la Copa Libertadores. Foto: Ignacio Sánchez.

Es cierto que en el partido de ida ya no estuvo, pero es un hecho que no poder contar con Agustín Rodríguez como una opción en el ataque -ni siquiera como recambio- es una baja muy importante para el equipo uruguayo teniendo en cuenta que el delantero goleador del equipo en 2025, luego de anotar 18 goles, se convirtió en nuevo futbolista de Atlas de México.

El inicio del 2026 no fue cómodo para Juventud de Las Piedras porque además de debutar con derrota en Copa Libertadores, le tocó estrenarse con una caída en el Torneo Apertura al caer por 1-0 como local ante Cerro Largo, más allá de que utilizó un equipo alternativo para disputar el primer partido del certamen local.

Ramiro Peralta en la marca durante el partido entre Juventud de Las Piedras y Universidad Católica por Copa Libertadores. Foto: Ignacio Sánchez.

Ese es otro de los motivos por los que los dirigidos por el Gallego Méndez buscarán la clasificación esta noche y así empezar a torcer un arranque dubitativo en el que solo pudo superar a un Wanderers alternativo en el inicio de la Copa de la Liga AUF.

Con la ilusión a cuestas. Así llegó Juventud de Las Piedras a Ecuador sabiendo que no la tendrá fácil, pero que tiene 90 minutos por delante para buscar la remontada o en su defecto un empate que le permita llevar la definición a los penales y así tener una chance más de clasificación, apostando a superar una llave que sería histórica para este equipo que volvió a la Conmebol luego de 11 años.

Universidad Católica (E) vs. Juventud de Las Piedras:

Universidad Católica (E): Rafael Romo; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Jhon Chancellor, Eric Valencia; Everardo Rose, Daniel Clavijo, Jerónimo Cacciabue, Eddy Mejía; Mauro Díaz, José Fajardo. DT: Diego Martínez.

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Martín Cáceres, Patricio Pernicone, Emmanuel Más; Ramiro Peralta, Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Agustín Alaniz; Bruno Larregui, Fernando Mimbacas. DT: Sebastián Méndez.

Hora: 21:30

Televisa: ESPN y Disney+

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Asistentes: Sebastian Raineri y Pablo Acevedo (ARG)

Cuarto árbitro: Sebastian Zunino (ARG)

VAR: Pablo Dovalo y Lucas Novelli (ARG)