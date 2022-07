Unión anunció el parte médico de Álvez tras el duelo con Nacional y el jugador se expresó luego de la derrota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El delantero uruguayo Jonathan Álvez sufrió un esguince de rodilla derecha tras el duelo entre Nacional y Unión de Santa Fe por la vuelta de octavos de final por Copa Sudamericana.

Su citación llamó la atención porque para el primer duelo no había sido convocado por Munúa, ya que el futbolista se estaba recuperando de un desgarro que había sufrido 19 días atrás. Sorprendentemente, para el cotejo de vuelta no solo apareció en la lista, sino que fue titular, pero era evidente que aún no estaba para jugar. Igual lo hizo, pero se tuvo que retirar en el segundo tiempo porque ya no podía seguir. Tras el duelo se constató su lesión.

"Se realizó resonancia magnética en el Sanatorio Santa Fe donde se informa distensión grado I de ligamento colateral interno", dio a conocer el Tatengue a través de sus redes sociales. Ahora el futbolista charrúa de 34 años iniciará el proceso de recuperación fisiokinésica y será una baja importante de Gustavo Munúa de cara a la Liga Argentina.

El mensaje de Álvez

“No estoy pasando un buen momento por lo que me ha sucedido, pero siempre dejaré todo cada vez que me toque aportar y con ustedes mis compañeros, familia y los que siempre están. Gracias por el apoyo incondicional vamos hasta el final", publicó el atacante a través de su Instagram.



“No somos lo mejores cuando ganamos ni tampoco somos los peores cuando perdemos. Cada día aprendemos un poco más”, agregó.

¿Sigue en Unión?

Álvez, que lleva seis goles en 14 partidos con Unión de Santa Fe, contabilizando el torne doméstico y la Copa Sudamericana, fue contacto por Peñarol para sumarse en julio. "Me hablaron para contratarme ahora en julio. Hablaron directamente con mi mano derecha porque yo ya hoy no tengo empresario, me manejo solo. Yo quedo libre a fin de año con Atlético Nacional, porque vine a Argentina a préstamo. Contactaron a mi mano derecha, le dijeron que querían hacer una oferta para julio, a ver si quería llegar, pero primero voy a respetar a Unión, el contrato, fue el club que me abrió las puertas porque no venía jugando, no venía con rodaje, trataré de dar lo mejor hasta fin de año y como le dije a Peñarol, todos los años me hace una propuesta para ir, me encantaría, pero la situación que estoy, no estoy salvado económicamente, a mi país cuando tenga que volver lo voy a hacer con la conciencia tranquila que hice todo lo posible y retirarme tranquilo en mi país o donde el destino me diga. Sería lindo capaz más adelante volver a mi país, y capaz a Peñarol, que es un sueño desde chiquitito. Toda mi familia es de Peñarol", fue la respuesta del uruguayo al programa Sport & Show (Sport 890).