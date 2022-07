Jonatan Álvez: "Me hablaron de Peñarol para contratarme ahora en julio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Lo de mi lesión es un poco complicado, me vengo recuperando muy bien, pero la decisión la tiene el médico. Uno como jugador quiere jugar todo, me he perdido partidos destacados que eran muy importantes para mí, para jugar, para agarrarle ritmo. No depende de mí si juego mañana o no. Depende de la palabra del médico, el entrenador quiere que juegue. La última palabra la tiene el médico para ver si juego de arranque o voy a la banca", dijo Jonatan Álvez, goleador de Unión de Santa Fe, quien se recupera de un desgarro y, además, estaba suspendido para el partido de ida en el Gran Parque Central.

"En Uruguay estuve con los chicos, no tenía que ir porque estaba suspendido pero fui, el apoyo es fundamental para los chicos, aparte vienen en una etapa de crecimiento muy buena para el club. El profe me citó y dije, bueno, si me da el ok el médico yo quiero jugar y más en esta situación", agregó el goleador en el programa Sport & Show, de Sport 890.

Álvez lleva seis goles en 14 partidos con Unión de Santa Fe, contabilizando el torne doméstico y la Copa Sudamericana, donde más allá de que marcó un tanto en los cuatro encuentros que jugó, fue muy importante para lograr avanzar a esta instancia, donde los santafecinos dejaron afuera a Junior de Barranquilla y a Fluminense, los más pesados del grupo.

El atacante uruguayo de 34 años dijo: "En Unión me siento muy cómodo, nunca se imaginaron que iba a venir, los dirigentes me agradecen por haber venido. Más allá de que a uno le vaya bien o mal, uno siempre trata de dar lo mejor a cada institución que uno va. Vivo tranquilo en Santa Fe, soy tranquilo, soy de campo".

Álvez señaló que "nosotros tenemos que ser inteligentes desde el primer minuto. Los pequeños detalles harán la diferencia en el partido, no tenemos que enloquecernos, tratar de jugar nuestro partido, esperar que se abra el arco en los primeros minutos y si no se abre seguir ordenaditos que en cualquier momento tenemos 90 minutos para lograr el primer gol y después buscar el segundo. La clasificación está en la concentración que podamos tener nosotros".

Por último, el delantero uruguayo habló de su vínculo con Peñarol: "Me hablaron para contratarme ahora en julio. Hablaron directamente con mi mano derecha porque yo ya hoy no tengo empresario, me manejo solo. Yo quedo libre a fin de año con Atlético Nacional, porque vine a Argentina a préstamo. Contactaron a mi mano derecha, le dijeron que querían hacer una oferta para julio, a ver si quería llegar, pero primero voy a respetar a Unión, el contrato, fue el club que me abrió las puertas porque no venía jugando, no venía con rodaje, trataré de dar lo mejor hasta fin de año y como le dije a Peñarol, todos los años me hace una propuesta para ir, me encantaría, pero la situación que estoy, no estoy salvado económicamente, a mi país cuando tenga que volver lo voy a hacer con la conciencia tranquila que hice todo lo posible y retirarme tranquilo en mi país o donde el destino me diga. Sería lindo capaz más adelante volver a mi país, y capaz a Peñarol, que es un sueño desde chiquitito. Toda mi familia es de Peñarol".