Unión vs Nacional por Copa Sudamericana: hora, dónde verlo, alineaciones y claves

Para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dejar por el camino a Unión de Santa Fe, Nacional debe ganar empatar o perder hasta por una diferencia de un gol, sin importar cuantos tantos anote el tricolor. Si los albos pierden por dos goles de diferencia, habrá tanda de penales esta noche, a partir de la hora 19:15 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. Para quedar eliminado en los 90 minutos, Nacional tendría que perder por tres goles de diferencia.

Está claro que el 2-0 que logró Nacional siete días atrás, gracias a los tantos anotados por Franco Fagúndez y Leandro Lozano, condiciona la serie de sobremanera para la vuelta de hoy, que se jugará en un escenario que no está en sus mejores condiciones ya que tiene partes de la cancha que están irregulares y con bastante arena. Algo de ello se pudo apreciar el fin de semana, cuando el Tatengue goleó 3-0 a Lanús (con suplentes) por el campeonato argentino.

Cabe recordar que en esta edición de la Copa Sudamericana, el gol de visitante no tiene el peso que supo tener ante la eventualidad de una misma diferencia de goles. Por ejemplo, si Unión gana 3-1 la diferencia será de dos goles, de igual forma que el 2-0 en el Gran Parque Central, por lo que irían a penales.

El ganador de esta serie se enfrentará al triunfador de la llave que están jugando Olimpia y Atlético Goianiense de Brasil; en el juego de ida fue triunfo de los paraguayos 2-0 con una buena actuación del arquero uruguayo Gastón Olveira y un gol marcador por el celeste Alejandro Silva.



Además, el triunfador se llevará 550.000 dólares por lograr la clasificación a los cuartos de final, una instancia que Nacional supo jugar en 2018, cuando quedó eliminado por Fluminense en el GPC.



En Santa Fe es grande la expectativa por este partido más allá del resultado que se registró en la ida. Las entradas están próximo a agotarse y se espera que el 15 de Abril se transforme en un escenario complejo para los tricolores, ya que en Argentina se caracteriza por ser una cancha difícil para todo el que la visita.

Ayer por la tarde una comitiva liderada por el gerente deportivo Sebastián Taramasco fue hasta el escenario a ver cómo estaba el campo de juego y las luces, junto con integrantes del cuerpo técnico, y confirmaron que el piso no muestra su mejor versión.



Los hinchas de Nacional se concentrarán en el Parque Sur e ingresarán a la cancha por la puerta 7. Varios hinchas tricolores fueron llegando ayer a Santa Fe, muchos de ellos en autos. Están también agotadas las 2.000 localidades de los albos, quienes irán a una parte de la cabecera que sería la Héctor Scarone en el GPC, en el medio de dos pulmones.



Unión recupera al lateral Emanuel Britez después de la suspensión que le impidió estar en Montevideo, y factiblemente jugará por Federico Vera. Queda la incertidumbre si jugará el uruguayo Jonatan Álvez, quien se desgarró hace 19 días y está en la lista de jugadores que concentraron.



En Nacional, hoy se despejará la duda entre José Luis Rodríguez y Alex Castro. En el resto de la oncena no habrá sorpresas. Si juega el colombiano, Lozano estará en el lateral derecho y Cándido en el izquierdo, y si juega el Pumita desde el inicio, el exjugador de Boston River irá a la banda izquierda, subiendo unos metros Cándido, como extremo zurdo.

A cinco toques

*En Montevideo la importancia de los primeros minutos del partido terminó siendo decisiva, porque fue en ese momento en el que Nacional sacó la renta de dos goles. Hoy, Unión, furioso en busca de descontar la diferencia, saldrá con todo. Si el tricolor logra aguantar la arremetida, estará más cerca de clasificar.



*Esta noche los tricolores jugarán con la indumentaria azul, mientras que Rochet lo hará con la roja.



*Nacional no puede descuidarse en el juego aéreo porque el Tatengue tiene jugadores con buena pegada y otros que van bien de arriba, como el propio uruguayo Diego Polenta. En el Gran Parque Central, los dirigidos por Pablo Repetto lograron controlar esta faceta del juego y no pasaron mayores sobresaltos.



*A 19 días de su desgarro, el uruguayo está entre los convocados de Unión. Ya cumplió la suspensión.



*Tener a Sergio Rochet en el arco es una garantía siempre, es un plus, porque es el mejor guardameta del fútbol uruguayo, arquero de la selección y atraviesa un momento formidable, sin que le hayan hecho un gol en los últimos 11 partidos. Si el capitán logra hoy mantener su valla invicta, llegará a los 1.084’ sin recibir goles.