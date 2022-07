Diego García: "Solo quiero estar bien, jugar al fútbol, que los que me quieren ya no pasen por estos momentos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que la llegada de Diego García (causa abierta por presunto abuso sexual) generara polémica y desagrado entre los hinchas y que los dirigentes de Nacional decidieran que el jugador no se incorporaría a la institución, el protagonista del asunto decidió salir a expresarse.

García confesó su sentir a través de sus redes sociales con un extenso escrito: "Ante los rumores que están circulando en estas últimas horas y toda la repercusión que el tema está teniendo, decidí hablar y contar como me siento ahora y como me vengo sintiendo hace ya más de un año. Desde el momento que llegó la denuncia, en conjunto con mi abogado decidimos no hablar y no publicar nada sobre el tema, pero creemos que llego el momento de hacerlo", comienza la reflexión del jugador.

"Es mucha la gente que me juzga y me ha juzgado sin conocerme y solamente basándose en una cara de la moneda. Si hay algo que aún me mantiene de pie y con fuerzas de seguir es saber lo qué pasó verdaderamente. Soy consciente de lo que se me acusa pero también confío y dejo todo en manos de la justicia como lo hice hasta el momento.

No cometí ningún delito y eso no sólo quedó acreditado con mis palabras sino que también por las pruebas que la fiscalía investigó, lamentablemente es un proceso largo pero así mismo confío en la justicia que es la que tiene la última palabra, si no fuese así, estoy seguro que no hubiese soportado todo lo que pase y estoy pasando actualmente", agrega.

"Todas las personas que en verdad me conocen, saben que jamás sería capaz de cometer algo tan grave. Gracias a Dios tengo unos padres maravillosos que me han inculcado los valores de la vida, así como el respeto y las responsabilidades, gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en momentos tan difíciles como estos, solo quiero estar bien, jugar al fútbol, que mi familia y todas aquellas personas que me quieren ya no pasen por estos momentos tan malos, es por ellos también, que me mantendré más fuerte que nunca", concluye la carta.