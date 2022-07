Hinchas de Nacional en Santa Fe le sacaron jugo al dólar blue: mirá las diferencias en los precios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estos uruguayos se traen los dólares y se llevan todo, es increíble", le comentó algo molesto un santafecino de unos 60 años a otro mientras caminaban por la calle peatonal de Santa Fe y se cruzaban con uruguayos y uruguayos, hinchas de Nacional, con bolsas de tiendas o sentados en cada lugar de comida que había en la zona. Otro joven, publicó en las redes sociales: "Muy a favor del folklore, muy a favor de los visitantes. Hoy la gente de Uruguay deja una moneda en los negocios. Soy de Unión y quiero que se vuelvan llorando. Pero defendamos a los visitantes".

Es que realmente para los uruguayos hoy en día vale la pena comprar en Argentina. Y así lo hicieron la mayoría de los tricolores en la previa al partido por Copa Sudamericana que deben jugar contra Unión de Santa Fe.

Este lunes, en las calles de la avenida Corrientes, de Buenos Aires, los arbolitos ofrecían un dólar blue (en el cambio informal) a $280. Es una disparada de $41 en una sola jornada, por lo que rompe un nuevo récord histórico, tras la renuncia del ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán y la asunción de la nueva encargada de esa cartera, Silvina Batakis.

En Santa Fe hay que rebuscarse más para encontrar cómo cambiar los dólares, pero no es imposible. Los arbolitos no se ven tan seguido como en la calle Florida, pero se pueden encontrar en las esquinas de los bancos o por la peatonal. Este martes los uruguayos cambiaron dólares a $240 o $250 e incluso algunos lograron tener un cambio de $270. En tanto, si uno quiere pagar con dólares en el hotel UNL ATE Vacacional, donde se está quedando el plantel de Nacional, primero tiene que hablar con la encargada y posteriormente, si la empleada autoriza, este martes cambiaba un dólar a $245 argentinos. Además, en algunos restaurantes te cambian dólares que oscilan entre $240 y $250 porque ante la escasez de la moneda norteamericana, les sirve recibirlos.



"El viernes cambié 1.000 dólares a $236, y en ese momento era flor de negocio pero ayer, con todo lo que pasó el sábado con el ministro Guzmán en Argentina, estaban cambiando a $270 en la calle y me quería morir. Igualmente vendí algunos y compré otros a un mejor cambio" señala un uruguayo que habló con Ovación, que estuvo los últimos días en Buenos Aires y que prefirió no dar detalles de su identidad.

Magela, una joven hincha tricolor, dijo que "hicimos compras acá porque nos pareció más barato. Un jean, por ejemplo, me salió 500 pesos (uruguayos). Acá me hicieron el cambio a 270 (argentinos), lo cambié mismo en la peatonal". También agregó que compró un buzo canguro a 600 uruguayos y un par de zapatos a 890 uruguayos.

Por otro lado, Bruno, oriundo de Los Cerrillos, que llegó con su padre y sus dos hermanos a Santa Fe para alentar a los tricolores, afirmó que "cambiamos 100 dólares hoy a $250; cambiamos con un señor de la esquina que te ofrece. Estuve en Buenos Aires el fin de semana y nos hicieron a $235, $236. Lo que es comida y estadía es un regalo para nosotros, después la ropa también es barata. Yo compré en Buenos Aires un buzo Lacoste y te sale $2000 o $3000 menos que allá".

Este martes el cambio oficial en Argentina está a $132. Pero en las calles de Santa Fe el cambio no oficial, del dólar blue, trepó hasta los $270. Los hinchas de Nacional aprovecharon para llevar regalos, comprar en las farmacias, bebidas y comer muy barato.

Terminemos con un ejemplo. En el restaurante del hotel donde de hospeda Nacional una milanesa napolitana y una bebida gaseosa sale $1300 argentinos. Si tomamos como referencia el cambio promedio e informal de este martes en Santa Fe, de $250 por dólar, el almuerzo te sale 5.2 dólares, que llevándolo al peso uruguayo son unos 208. Una ganga.