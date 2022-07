Nacional clasificado: un gol cambió la historia del partido en el momento más difícil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional le ganó 2-1 a Unión en el 15 de Abril de Santa Fe y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá a Olimpia o Atlético Goianiense; la ventaja la tienen los paraguayos que en la ida vencieron 2-0 en Asunción.

Fue un duro partido para los tricolores, que supieron levantarse tras la adversidad en el peor momento del juego, cuando el Tatengue se había puesto en ventaja y todavía quedaban 20 minutos más descuentos por jugar y la hinchada local estaba eufórica.

El partido empezó como en Montevideo, pero a la inversa. La primera situación clara de gol de Unión se dio a los 46 segundos, con un enganche por izquierda y una media vuelta de Luna Diale, que se perdió apenas afuera. Eso encendió aún más a los hinchas del Tatengue, con alentaron con fervor en los primeros minutos.

Nacional celebra la clasificación a cuartos de final de la Sudamericana. Foto:@Nacional

El envión del inicio rápidamente se diluyó, porque Nacional se paró mejor en la cancha. Unión controlaba la pelota, más allá de que al equipo local le costaba profundizar. El uruguayo Jonatan Álvez, que fue titular, se lo veía molesto, como si no estuviera recuperado al 100% de su desgarro.



Por momentos, en la primera media hora Nacional hizo circular bien la pelota y muchas veces optó por hacer tenencias largas y no sacar contragolpes con pocos jugadores en ofensiva. A tal punto que el conjunto de Pablo Repetto no logró generar ninguna situación clara de gol en la primera parte.



A los 30’ Unión tuvo una inmejorable oportunidad con una jugada que se gestó por la derecha del ataque con Brítez y que culminó con una tardía definición de Álvez; esa demora le permitió a Cándido y a Rochet a llegar a tiempo para cerrar a tiempo y así evitar la caída del arco tricolor.

Luego, dos córners desde el sector derecho le provocaron sustos grandes a Nacional. Primero Rochet le tapó el gol a Portillo con una magistral intervención, y después el cabezazo de Corvalán pegó en el costado de afuera de la red, cuando muchos en la platea gritaron el gol porque desde la tribuna principal pareció que la pelota había entrado.

A los tres minutos del complemento fue la primera vez que Nacional exigió al arquero uruguayo Santiago Mele, porque Yonathan Rodríguez recuperó la pelota y sacó un remate a distancia que el exguardameta de Plaza Colonia controló en dos tiempos.



El partido seguía con un trámite similar al de la primera parte, ya que Unión era el dueño de la pelota, pero no generaba peligro. Gustavo Munúa mandó a la cancha a Peralta y Machca y ambos complicaron a la retaguardia tricolor, principalmente el volante por afuera por izquierda, la derecha de la defensa tricolor. Así, Diego Polenta pudo abrir el marcador, pero atajó Rochet en dos tiempos.



Hasta que a los 69’ un centro de Roldán terminó en la cabeza de Brítez (el mejor del local) y Unión se puso arriba en el marcador. Algarabía total en el estadio, porque los Tatengues se daban cuenta que podían igualar la serie. Era el peor momento de Nacional, porque Unión metía mucha gente en ataque y generaba varias jugadas de pelota quieta. Fue en ese momento que el tricolor logró hilvanar una buena jugada en ofensiva, Leandro Otormín se escapó por la derecha y le dejó servido el gol a Juan Ignacio Ramírez, que la empujó para dar tranquilidad. Más aún cuando el Pumita Rodríguez tiró cruzado desde la derecha y puso el 2-1 en una floja intervención de Mele.



Punto importante para Pablo Repetto, que hizo cambios que gravitaron en el juego. Nacional sacó adelante un encuentro extremadamente difícil, en el que tuvo que jugar mucho sin la pelota, pero el equipo volvió a mostrar su jerarquía en un certamen internacional y, como en Liniers, ganó nuevamente de visitante. No es fácil que un equipo uruguayo siga en una copa internacional, por lo que es para festejar: por lo deportivo y por lo económico.