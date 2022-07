Nacional y la otra mitad de la importancia de estar en cuartos de final: el premio económico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Además de la alegría que generó desde lo deportivo la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Nacional tiene otro motivo para celebrar: el ingreso de dinero fresco.

La frustración de no haber podido clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y tener que conformarse con la misma instancia de Sudamericana significó resignar 550.000 dólares, porque por seguir en el máximo certamen el premio hubiera sido de US$ 1.050.000 y sin embargo ingresaron US$ 500.000.

¿Cuánto gana Nacional por estar en cuartos de final de la Copa Sudamericana? Son US$ 600.000, que siguen estando lejos del millón y medio de la misma fase de Libertadores, pero también se es consciente que iba a ser bastante difícil llegar hasta allí. Por lo tanto, el haber conseguido el pasaje a cuartos de Sudamericana ya superó incluso lo que se hubiera ganado por llegar hasta octavos de Libertadores.

Los premios por alcanzar las siguientes fases son:

- Semifinales: US$ 800.000

- Finalista: US$ 2.000.000

- Campeón: US$ 5.000.000