Una de cal y una de arena para Aguirre: el Indio Fernández estará en el clásico, pero Jona Rodríguez se desgarró

Diego Aguirre fue concreto en conferencia de prensa y aseguró que más allá de tener tan cerca el clásico ante Nacional, en Peñarol no se piensa más allá del partido de la próxima fecha ante Deportivo Maldonado, donde se juega la chance de distanciarse de un rival directo en la Anual.

Pero en la interna es inevitable que el encuentro clásico sobrevuele Los Aromos y de cara a ese encuentro, el entrenador recibió una buena noticia ya que se confirmó que podrá contar con Nicolás Fernández, al menos desde lo reglamentario porque más allá de la expulsión que sufrió ante Central Español, solo cumplirá un partido de sanción.

Así quedó tipificado en el informe de la Comisión Disciplinaria donde se le impuso un partido de sanción por "juego brusco". Cabe recordar que el Indio se fue expulsado a falta de 10 minutos para llegar a los 90 y al recibir dos amarillas. La segunda, por una dura infracción en el fondo del campo cuando buscaba evitar que un centro llegue al área del Carbonero.

Nicolás "Indio" Fernández y la roja sufrida en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Estefanía Leal.

De esta manera, el volante no estará ante Deportivo Maldonado el próximo sábado en el Domingo Burgueño Miguel, pero sí podrá retornar el siguiente fin de semana cuando Peñarol reciba a Nacional en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El informe es el mismo que indica que Peñarol fue sancionado con 30 UR ($57.690) de multa por cánticos, más allá de que quedó tipificado "responsabilidad objetiva de los clubes" y "protocolo seguridad AUF". Estos ocurrido en el último juego ante el Palermitano disputado en la noche del domingo.

Jonathan Rodríguez está desgarrado

El propio Diego Aguirre fue quien confirmó que Jona Rodríguez "tiene un desgarrito" y según precisó es en el soleo. "Estaba dentro de lo previsto por su inactivdad y va a estar unos días entrenando separado", agregó.

En diálogo con Las Voces del Fútbol (El Espectador), la Fiera subrayó: "Lo estamos preparando y apurandolo un poco. Lo trajimos un poco más a mediano plazo y no para lo inmediato, pero le dimos unos minutos para sentirse parte y en todo momento pensamos que le iba a llevar un par de meses y es obvio que tenga algunas dificultades para volver después de más de un año sin jugar".

Cabe recordar que el Cabecita llegó a disputar 56 minutos repartidos en dos encuentros (Cerro Largo y Wanderers) en los que dio una asistencia a Eric Remedi ante el Bohemio en lo que fue victoria 5-1 en la final del Torneo Intermedio.