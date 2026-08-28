Un golero desde Emiratos, el juvenil que debutó con Bielsa y el caso de Njankouo: la lista de Forlán en Uruguay

Diego Forlán no para y continúa con su trabajo para poder preparar de la mejor forma a la selección uruguaya Sub 20 de cara al Campeonato Sudamericano de la categoría, por lo que se dio a conocer la nueva lista de futbolistas para seguir con esa mira a partir del próximo lunes.

Cachavacha tiene una nueva semana para continuar puliendo detalles y sumar entrenamientos con el grupo de jugadores. En esa lista de 27 futbolistas está el defensor Ahmed Njankouo de River Plate. No es la primera vez que el juvenil que nació en Uruguay, pero sus padres son cameruneses, integra una nómina de la Sub 20 Celeste ya que lo hizo en la etapa del entrenador Fabián Coito.

También está el caso del arquero Axell Amaral, que se encuentra en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. El oriundo de Melo y formado en Nacional se fue al fútbol del exterior en 2024.

Otro singular caso es el de Julio Daguer. El mediocampista, que tuvo minutos en la victoria 1-0 de Peñarol sobre Montevideo City Torque por la primera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay, y ya debutó con la selección uruguaya mayor de la mano del argentino Marcelo Bielsa.

El juvenil de Peñarol, Julio Daguer, en su debut absoluto con la selección de Uruguay. Foto: AUF

Daguer ingresó en el minuto 90+5 por Agustín Álvarez Martínez en la victoria 1-0 de Uruguay sobre República Dominicana en el Bukit Jalil National Stadium en Malasia del pasado 10 de octubre. Luego estuvo en el banco de los suplentes en el triunfo de la Celeste por 2-1 frente a Uzbekistán en el Stadium Hang Jebat, también en Malasia, el pasado 13 de octubre.

La nómina de Cachavacha cuenta con varios futbolistas que acumulan muchos minutos en Primera División, incluso son figuras de sus equipos como es el caso de Yuri Oyarzo en Racing, equipo que logró proclamarse campeón del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

La lista de convocados de Diego Forlán para la selección uruguaya Sub 20

Arqueros: Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Paulo da Costa (Peñarol), Renzo Rodríguez (Racing), Axell Amaral (Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos).

Defensores: Facundo Balatti (Danubio), Luciano Rodríguez (Nacional), Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Ahmed Njankouo (River Plate), Rodrigo Álvez (Peñarol), Nahuel Pérez (Nacional), Yuri Oyarzo (Racing), Román Clematte (Nacional), Thomas Sorensen (Albion).

Volantes: Alexander Velázquez (Danubio), Estevan Pereyra (Peñarol), Ezequiel Amaro (Paysandú FC), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Julio Daguer (Peñarol), Luciano González (Nacional), Mateo Soria (Nacional).

Delanteros: Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Nahuel López (Progreso), Thiago Fernández (Racing), Agustín Fernández (Boston River), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Valentino Würth (Montevideo Ctiy Torque).