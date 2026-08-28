Se confirmó el tercer amistoso que tendrá la selección uruguaya de Diego Forlán y será contra India en octubre

La selección de Uruguay de Diego Forlán ya tiene confirmado su tercer amistoso y será contra su par de India el martes 6 de octubre en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

Aún no se dieron detalles del horario del encuentro, pero será televisado por AUF TV en lo que se refiere a la tercera prueba que tendrá el mejor jugador del Mundial 2010 al mando del combinado celeste.

Tercer amistoso confirmado para la Fecha FIFA de setiembre-octubre ℹ️ pic.twitter.com/5lFc8TFClT — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 28, 2026

Detalles de partidos contra Japón y Corea de Sur

El estreno de Diego Forlán como entrenador de la selección de Uruguay será en un lugar que conoce bien: Japón. La Celeste se medirá ante los nipones en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, el jueves 24 de setiembre, desde las 19:05 horas locales, con una diferencia horaria de 12 horas más, por lo que serán las 07:05 de Uruguay cuando el juez pite el inicio del encuentro por lo que los locales (17° en el ranking FIFA) nombraron como la Copa Desafío Kirin 2026.

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, desde las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl. La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.

Ambos partidos amistosos serán transmitidos en vivo por AUFTV.

Este jueves tuvo su segunda prueba como DT de la Sub 20

Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya Sub 20. Foto: AUF

Tras haber tenido su primera prueba internacional, la selección uruguaya Sub 20 de Diego Forlán volvió a sucumbir ante su par de Paraguay, ya que fue por 3-2 en el Complejo Celeste.

El elenco que paró Forlán fue con Paulo da Costa; Valentino Würth, Benjamín García, Rodrigo Álvez, Thomas Sorensen; Estevan Pereyra, Mauro Martínez, Ezequiel Amaro, Facundo Martínez; Thiago Fernández, Agustín Fernández.

Además, ingresaron en el combinado celeste Facundo Balatti, Facundo Abreu, Cristofer Marques, Nahuel Pérez, Tiago Martinelli, Emiliano Domínguez y Agustín López.

Los goles de la Celeste fueron hechos por Pereyra y Agustín Fernández, mientras que los tantos de Paraguay los hicieron José Buhring y Eduardo Delmás en dos oportunidades.

De esta manera, cierra la semana el equipo dirigido por Forlán junto a Diego Pérez y Santiago Espasandín con dos derrotas frente al elenco que encabeza Antolín Alcaraz, ambos en el Complejo Celeste.

Este martes Cachavacha contó con su primer partido amistoso internacional en el banco de los suplentes de la Celeste juvenil y la victoria se la adjudicó la visita por 2-0. El elenco guaraní se adelantó en el minuto 15 por un tanto en contra y Junior Gamarra sentenció la victoria para los dirigidos por Antolín Alcaraz cuando iban tan solo 28 minutos.

La lista de convocados de Diego Forlán

Para estos partidos ante Paraguay, Cachavacha dio a conocer la nómina que cuenta con varios nombres conocidos, pero también con ausencias relevantes como algunos de los futbolistas de Defensor Sporting como Alan Torterolo, Lautaro Navarro o Mateo Caballero teniendo en cuenta que el violeta juega Copa AUF Uruguay el próximo martes ante Rentistas.

Los que sí dicen presente son Nahuel "Magia" López —cedido en Progreso desde Nacional y seguido desde cerca por el Bolso ante la chance de retornar—, Facundo Aristegui de muy buen presente en Boston River, el destacado carrilero de Racing Yuri Oyarzo, el lateral de Danubio Facundo Balatti o el volante de Peñarol Julio Daguer que debutó en la mayor disputando unos instantes en un amistoso ante Republica Dominicana. A su vez, dice presente Facundo Abreu, hijo del Loco, que puede jugar tanto de zaguero como de volante.

Arqueros: Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Paulo da Costa (Peñarol) y Lucas Quimbo (Juventud de Las Piedras)

Defensas: Facundo Balatti (Danubio), Valentino Wurth (MC Torque), Benjamín García (MC Torque), Facundo Abreu (Albion), Rodrigo Alvez (Peñarol), Nahuel Pérez (Nacional), Yuri Oyarzo (Racing), Thomas Sorensen (Albion) y Cristofer Marques (Wanderers).

Volantes: Ezequiel Amaro (Paysandú FC), Tomás Shaw (MC Torque), Julio Daguer (Peñarol), Mateo Soria (Nacional), Mauro Martínez (Nacional), Tiago Martinelli (Peñarol), Facundo Martínez (MC Torque), Facundo Aristegui (Boston River) y Agustín López (Wanderers).

Atacantes: Estevan Pereyra (Peñarol), Emiliano Domínguez (Liverpool), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Agustín Fernández (Boston River) y Nahuel López (Progreso).