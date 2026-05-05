Tribunal falló a favor de Racing: no perderá los puntos por jugar con 12 los últimos segundos ante Wanderers

Se expidió la Cámara de Resoluciones de Disputas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por el hecho de que Racing jugó los últimos segundos del partido ante Wanderers con 12 futbolistas. Fue por la fecha 11 del Torneo Apertura en el Parque Viera el domingo 12 de abril de este año.

La Cámara argumentó que el “el jugador en cuestión no tuvo participación alguna en el juego durante esos segundos, por lo que el inconveniente no incidió de manera alguna en el resultado deportivo”.

“La pérdida de puntos debe aplicarse con criterio restrictivo. Es cierto que hubo una irregularidad en la que incurrió el equipo arbitral -que fue subsanada de inmediato - pero también es cierto que dicha irregularidad no puede calificarse con ligereza como una infracción disciplinaria si no existe una disposición reglamentaria que la prevea como tal para justificar una sanción al Club Racing”, señaló.

De esta manera, la Cámara de Resoluciones de Disputa de la AUF expresó lo siguiente para no establecerle la quita de puntos al equipo cervecero, que logró coronarse campeón del Torneo Apertura. “No es posible castigar a nadie por la comisión de un hecho que no está previsto en la disposición estatutaria y reglamentaria, así como tampoco en la normativa FIFA”, concluyó.

En este contexto, el elenco que conduce técnicamente Cristian Chambian no sufrirá, por ahora, ningún cambio en su puntaje en el primer certamen de la temporada 2026 por la Liga AUF Uruguaya. Cabe destacar que Wanderers podría apelar esta resolución.

Ese día, Racing cosechó tres puntos fundamentales en sus aspiraciones para gritar campeón en el Torneo Apertura, ya que lo hizo desde atrás y con un gol en la hora. El Bohemio se había puesto arriba en el tanteador por medio de Gonzalo Freitas en el minuto 18, mientras que la Escuelita de Sayago lo igualó gracias al argentino Tomás Habib en el minuto 69 y Nicolás Sosa convirtió el gol del triunfo en el minuto 90+2.