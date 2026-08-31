Tras la victoria de Racing sobre Albion, así quedaron las tablas del Torneo Clausura, Anual y del Descenso

Racing superó 1-0 a Albion en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Gracias al gol del argentino Agustín de la Cuesta, la Escuelita de Sayago sumó tres puntos claves que le permitieron trepar a la cima de la Tabla Anual.

El elenco de Sayago, campeón del último Torneo Apertura, alcanzó su segunda victoria en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, hecho que lo llevó a la cima de la acumulada con 49 puntos debido a 13 triunfos, 10 empates y tres derrotas.

Cabe destacar que el equipo que conduce técnicamente Cristian Chambian está invicto en el Torneo Clausura con dos victorias y dos empates. A su vez, lleva tres encuentros consecutivos sin que le marquen goles.

Jugadores de Racing festejan el gol de la victoria de Agustín de la Cuesta en el partido ante Albion por el Clausura. Foto: Estefanía Leal | El País.

Una de las grandes razones por las que Racing llegó a la cima de la Tabal Anual se debió a lo que ocurrió este domingo en el Estadio Campeón del Siglo, donde Nacional superó 1-0 a Peñarol por el tanto de taco del costarricense Francisco Calvo.

En esa línea, el Mirasol quedó con 47 unidades en la Tabla Anual y este lunes Racing hizo sus deberes: doblegó a Albion en el Parque Roberto y alcanzó los 49 puntos en la acumulada de la temporada del 2026.

Nacional, por su parte, logró restar la diferencia que le tenía el Manya a ocho unidades en la Tabla Anual y se mete de lleno en la discusión por el Torneo Clausura.

A su vez, el líder del Torneo Clausura es Liverpool que posee 10 puntos a raíz de tres triunfos y un empate, que se dio este domingo 1-1 ante Cerro Largo en el Ubilla de Melo.

Wanderers, el otro gran ganador de la fecha

El descenso está que arde en la Liga AUF Uruguaya 2026, ya que Wanderers no afloja. El Bohemio derrotó 3-0 a Central Español y con el empate 1-1 de Cerro ante Boston River en el Parque Saroldi, salió de la zona roja de las posiciones.

Uno que está muy complicado es Danubio, que volvió a perder en esta fecha y fue a manos de Progreso por 1-0 a raíz de un tanto de Nahuel López en el minuto 89. La Franja tiene una racha de 13 encuentros sin poder ganar por la Liga AUF Uruguaya 2026.

El Gaucho está último en la tabla del descenso y si bien fue importante la victoria ante el equipo de la Curva de Maroñas, sabe que su continuidad en la máxima división del fútbol celeste está muy comprometida.