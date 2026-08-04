Tras jugar en México, Agustín Rodríguez volvió a Juventud y hay tres equipos sudamericanos interesados en él

En la primera parte del año Agustín Rodríguez vistió la camiseta del Atlas de México. El Pipa, así es como se lo conoce, fue cedido al conjunto azteca desde Juventud de Las Piedras, pero en la actualidad se encuentra entrenando en el equipo que dirige Sergio Blanco y cuenta con tres sondeos de elencos sudamericanos.

Rodríguez llevó a cabo un gran 2025 con Juventud de Las Piedras tras convertir 18 goles —todos en el primer semestre del año— y quedó a siete festejos del máximo anotador de la Liga AUF Uruguaya de ese año, que fue Abel Hernández con Liverpool.

Esos números llevaron a que el Pipa estuviera en la mira de clubes importantes del continente y, finalmente, se decantó por la posibilidad de continuar su carrera en México defendiendo la camiseta de Atlas.

Rodríguez disputó 12 encuentros con la casaca de Atlas donde sumó un total de 333 minutos y consiguió marcar un gol. A partir de esto, se tomó la resolución de cortar el préstamo y volvió al club que es dueño de su pase, Juventud de Las Piedras.

Según supo Ovación con el entorno del futbolista, hay tres clubes que preguntaron por Rodríguez. Dos son paraguayos como Olimpia y Libertad, mientras que el restante es Tigre de Argentina. Aún no hicieron una oferta formal, pero se espera que en las próximas horas puedan avanzar en las negociaciones.

Bajo ese punto, Rodríguez entrena con Juventud de Las Piedras a la espera de que llegue una oferta formal por él, ya que la idea del futbolista es poder continuar su carrera en el exterior.

Lo que se le viene a Juventud de Las Piedras

Sergio Blanco, entrenador de Juventud de Las Piedras, en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

No viene siendo una buena temporada la 2026 para Juventud de Las Piedras, ya que se ubica en la posición número 12 de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya con 23 puntos gracias a seis victorias, cinco empates y 11 derrotas.

El pedrense tuvo una buena labor en el plano internacional: avanzó dos instancias de Copa Libertadores, pero en la tercera no pudo con Deportivo Independiente Medellín y eso lo llevó a la Copa Sudamericana.

Hasta la última fecha de la fase de grupos el elenco que dirige Sergio Blanco peleó la posibilidad de seguir con vida en el certamen, pero el empate 1-1 ante Puerto Cabello en Venezuela le puso punto final a su aventura copera.

Fernando Mimbacas celebra su gol ante Puerto Cabello. Foto: Estefanía Leal.

El elenco que conduce Blanco sabe que debe realizar un buen Torneo Clausura para mejorar su posición en la acumulada y así soñar con acceder a una copa internacional de cara a la próxima campaña.

Juventud de Las Piedras está a 10 puntos del último equipo que se estaría clasificando a la Copa Sudamericana, Central Español. Por lo tanto, debe pisar fuerte en el último certamen de la temporada para llegar a ese anhelo.

Su estreno en el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 se dará este viernes cuando visite a Cerro Largo en el Ubilla de Melo, a partir de la hora 19:00.