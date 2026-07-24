Tras idas y vueltas, se confirmó que habrá hinchas de Nacional en el estadio de Tigre por la Copa Sudamericana

El hincha de Nacional tuvo una buena y es que, finalmente, podrá asistir al Estadio José Dellagiovanna para alentar al equipo que dirige técnicamente Jorge Bava de cara a la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana ante Tigre.

Si bien es cierto que no será una misión fácil la que tiene el conjunto tricolor, ya que en la ida en el Gran Parque Central (GPC) sucumbió 3-0 ante el Matador de Victoria. Asimismo, Nacional irá a Buenos Aires con el objetivo de conseguir una gran remontada para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Tanto Nacional como Tigre saben que si avanzan tendrán como próximo rival a Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Marcelo Méndez fue una de las grandes revelaciones de la fase de grupos del segundo certamen continental que organiza la Conmebol tras haberse quedado con el primer puesto del Grupo F.

Con respecto a las entradas para los hinchas de Nacional, Ovación pudo saber con fuentes del club que en las próximas horas la institución les comunicará a sus simpatizantes cómo va ser el operativo de seguridad para poder asistir al partido en Buenos Aires.

La posibilidad de que los hinchas de Nacional no fueran a Argentina para el duelo ante Tigre se debió a lo que aconteció en el final del juego de ida cuando un simpatizante del Matador de Victoria fue herido de bala.

Tras la histórica victoria en el GPC, fueron 15 ómnibus del conjunto argentino los que se trasladaban con destino a Colonia y fueron interceptados por una sucesión de lanzamientos con armas de fuego en la zona de la ruta 1 y Avenida Cibils. Se escucharon varias detonaciones, ruidos de metralleta y un fanático de Tigre que resultó herido de bala.

El ómnibus con hinchas de Tigre, que debió detenerse en plena ruta tras ser atacado con armas de fuego. Foto: Matías Aguilar.

El ómnibus debió detenerse, llegaron efectivos policiales para trasladar al baleado al Hospital del Cerro para poder ser atendido rápidamente. Finalmente no hubo hechos que lamentar.

El mal momento en el que se encuentra Nacional

Jorge Bava, director técnico de Nacional, en un partido disputado en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

La situación de Nacional es pésima y eso es evidente en su vuelta a la actividad tras el parate por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. El albo lleva disputados tres partidos en los que cosechó un empate y dos derrotas.

Su camino en el segundo semestre del año comenzó con un empate sin goles ante Danubio en Jardines del Hipódromo, cayó 2-1 ante Wanderers y perdió 3-0 ante Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana. Estos dos últimos partidos se jugaron en el GPC.