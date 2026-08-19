"Tranquilo el camello": la frase con sello Peñarol que usó Emanuel Gularte tras un debut accidentado en España

Emanuel Gularte tuvo este fin de semana su estreno en el fútbol europeo, aunque su debut con el Sporting de Gijón terminó con sensaciones encontradas. El equipo rojiblanco empató 0-0 ante Sabadell en el inicio de la temporada y el zaguero uruguayo fue protagonista en un partido en el que tuvo de todo.

Gularte, que defendió a Peñarol hasta junio y afronta ahora su primera experiencia en Europa, no tuvo el comienzo que esperaba. En los primeros minutos perdió una pelota que terminó en córner y, en esa misma acción, cometió un penal. Rahmani se hizo cargo de la ejecución, pero mandó el remate afuera y el Sporting se salvó.

A partir de ahí, cada intervención del uruguayo fue seguida de cerca por parte de la hinchada de El Molinón. El murmullo aumentó con el correr de los minutos y un sector del estadio hizo sentir sus silbidos cuando el zaguero debió abandonar la cancha por molestias físicas, según afirmaron medios españoles.

Sin embargo, el entrenador Nicolás Larcamón respaldó al defensor después del encuentro. "No noté esa indignación del público", señaló el técnico, quien además aseguró que Gularte será una pieza importante para el Sporting a lo largo de la temporada.

El propio zaguero se encargó de poner en perspectiva lo vivido. En sus redes sociales calificó la jornada como "un día muy especial" y destacó que, después de tantos años soñando con jugar en Europa, finalmente pudo hacerlo realidad.

"Las primeras fechas siempre son durísimas. Queríamos empezar con un triunfo en casa para conectar pronto con ustedes, pero sumamos un punto que, a la larga, será importante", escribió Gularte.

Y cerró con una frase que en Uruguay tiene un significado particular: "Tranquilo el camello... que el desierto es largo".

La expresión es una de las favoritas de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, quien la utiliza habitualmente. El dirigente aurinegro ha contado en más de una oportunidad que la frase se la dijo Mauricio Larriera, entrenador de Peñarol entre 2021 y 2022, y que le gustó tanto que decidió incorporarla a su repertorio.

Ahora Gularte, apenas en el comienzo de su aventura europea, la hizo propia después de un debut que tuvo dificultades, pero también un punto conseguido y mucho camino por delante.