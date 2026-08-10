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El País Ovación Fútbol

Torneo Clausura: días, horarios y escenarios para la segunda fecha, a la espera de City Torque vs. Peñarol

Los detalles de la segunda etapa del Torneo Clausura, que se disputará entre viernes y lunes, tendrá a Nacional ante Racing en el Centenario y Peñarol recibirá a Central Español en el Campeón del Siglo.

El País
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10/08/2026, 11:44
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Hernán Heras en el partido entre Peñarol y Central Español.
Hernán Heras en el partido entre Peñarol y Central Español.
Foto: Ignacio Sánchez.

La Mesa Ejecutiva de Primera División dio a conocer el proyecto de la segunda etapa del Torneo Clausura aún sin confirmarse oficialmente a la espera de lo que suceda con el encuentro que no se disputó entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa.

De todas formas, la segunda fecha ya tiene definidos sus días, horarios y escenarios. La actividad comenzaría el viernes 14 de agosto y finalizaría el lunes 17, con ocho encuentros repartidos en cuatro jornadas.

El encargado de abrir la etapa será Boston River, que recibirá a Danubio el viernes desde las 19:00 horas en el estadio Campeones Olímpicos.

El sábado habrá tres encuentros. Juventud será local frente a Montevideo City Torque desde las 11:00 en el Parque Artigas, mientras que Cerro enfrentará a Albion a las 15:00 en el estadio Luis Tróccoli. La jornada se cerrará a las 18:30, cuando Racing reciba a Nacional en el Estadio Centenario.

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El domingo comenzará con Progreso ante Deportivo Maldonado, desde las 11:00 en el Parque Paladino. Más tarde, a las 15:00, Defensor Sporting recibirá a Liverpool en el estadio Luis Franzini.

Uno de los encuentros destacados de la fecha será el de Peñarol y Central Español, que jugarán el domingo desde las 18:30 horas en el Campeón del Siglo.

Finalmente, la segunda etapa se cerrará el lunes 17 de agosto. Wanderers recibirá a Cerro Largo desde las 19:00 horas en el Parque Viera.

Diego Aguirre durante la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers.
Diego Aguirre durante la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

El detalle de la segunda fecha del Torneo Clausura

Viernes 14

Boston River vs. Danubio
Hora: 19:00
Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Sábado 15

Juventud vs. Montevideo City Torque
Hora: 11:00
Estadio: Parque Artigas

Cerro vs. Albion
Hora: 15:00
Estadio: Luis Tróccoli

Racing vs. Nacional
Hora: 18:30
Estadio: Centenario.

Nacional ante Racing en el Gran Parque Central.
Nacional ante Racing en el Gran Parque Central.
Foto: Natalia Rovira.

Domingo 16

Progreso vs. Deportivo Maldonado
Hora: 11:00
Estadio: Parque Paladino

Defensor Sporting vs. Liverpool
Hora: 15:00
Estadio: Luis Franzini

Peñarol vs. Central Español
Hora: 18:30
Estadio: Campeón del Siglo.

Lunes 17

Wanderers vs. Cerro Largo
Hora: 19:00
Estadio: Parque Viera.

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