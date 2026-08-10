Torneo Clausura: días, horarios y escenarios para la segunda fecha, a la espera de City Torque vs. Peñarol

La Mesa Ejecutiva de Primera División dio a conocer el proyecto de la segunda etapa del Torneo Clausura aún sin confirmarse oficialmente a la espera de lo que suceda con el encuentro que no se disputó entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa.

De todas formas, la segunda fecha ya tiene definidos sus días, horarios y escenarios. La actividad comenzaría el viernes 14 de agosto y finalizaría el lunes 17, con ocho encuentros repartidos en cuatro jornadas.

El encargado de abrir la etapa será Boston River, que recibirá a Danubio el viernes desde las 19:00 horas en el estadio Campeones Olímpicos.

El sábado habrá tres encuentros. Juventud será local frente a Montevideo City Torque desde las 11:00 en el Parque Artigas, mientras que Cerro enfrentará a Albion a las 15:00 en el estadio Luis Tróccoli. La jornada se cerrará a las 18:30, cuando Racing reciba a Nacional en el Estadio Centenario.

El domingo comenzará con Progreso ante Deportivo Maldonado, desde las 11:00 en el Parque Paladino. Más tarde, a las 15:00, Defensor Sporting recibirá a Liverpool en el estadio Luis Franzini.

Uno de los encuentros destacados de la fecha será el de Peñarol y Central Español, que jugarán el domingo desde las 18:30 horas en el Campeón del Siglo.

Finalmente, la segunda etapa se cerrará el lunes 17 de agosto. Wanderers recibirá a Cerro Largo desde las 19:00 horas en el Parque Viera.

Diego Aguirre durante la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

El detalle de la segunda fecha del Torneo Clausura

Viernes 14

Boston River vs. Danubio

Hora: 19:00

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Sábado 15

Juventud vs. Montevideo City Torque

Hora: 11:00

Estadio: Parque Artigas

Cerro vs. Albion

Hora: 15:00

Estadio: Luis Tróccoli

Racing vs. Nacional

Hora: 18:30

Estadio: Centenario.

Nacional ante Racing en el Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

Domingo 16

Progreso vs. Deportivo Maldonado

Hora: 11:00

Estadio: Parque Paladino

Defensor Sporting vs. Liverpool

Hora: 15:00

Estadio: Luis Franzini

Peñarol vs. Central Español

Hora: 18:30

Estadio: Campeón del Siglo.

Lunes 17

Wanderers vs. Cerro Largo

Hora: 19:00

Estadio: Parque Viera.