Thiago Cardozo volvió a vestirse de héroe: atajó dos penales y Belgrano avanzó a octavos en Copa Argentina

A una semana de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura argentino, Thiago Cardozo volvió a ser determinante para Belgrano. El arquero uruguayo fue la gran figura en la clasificación del Pirata a los octavos de final de la Copa Argentina luego de igualar 2 a 2 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y quedarse con la tanda de penales por 4 a 2.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Belgrano estuvo muy cerca de despedirse del torneo. El equipo cordobés se había puesto en ventaja por intermedio de Francisco González Metilli, pero Gimnasia reaccionó y pasó a ganarlo con goles de Martín Lazarte y Francisco Molina. Cuando parecía que el batacazo estaba consumado, Emiliano Rigoni apareció en el tercer minuto de descuento para decretar el 2 a 2 y llevar la definición a los penales.

Allí emergió la figura de Cardozo. El ex arquero de Peñarol atajó los remates de Octavio Bianchi y Abel Argañaraz para transformarse en el gran responsable de la clasificación celeste. Gracias a su actuación, Belgrano selló el pasaje a octavos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Racing y Defensa y Justicia.

Tras el encuentro, el guardameta destacó la fortaleza anímica del plantel luego de una semana cargada de festejos por la histórica consagración en el fútbol argentino.

“Este equipo siempre da la sensación de que puede dar un poco más. Fue un partido muy difícil de jugar. Era complejo también por la semana que estamos viviendo, por el momento y porque no se preparó como se debía preparar, pero siempre nos sobreponemos a los momentos y lo pudimos sacar adelante”, expresó.

Cardozo también resaltó el hambre competitivo de un grupo que, lejos de conformarse con el título obtenido días atrás, quiere seguir peleando por más objetivos: “dimos otra muestra de que tenemos hambre de gloria y de seguir. Ahora sí somos campeones, pero queremos defender y seguir en la misma línea”, señaló.

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Consultado por su especialidad en las definiciones desde los doce pasos y las atajadas con los pies, el arquero uruguayo le quitó misterio a la situación: “Son cosas que salen en el momento, no se prepara mucho. Me tocó y tuve el mérito de hacerlo. Hoy festejamos nosotros y estamos contentos”, concluyó.

La actuación de Cardozo confirma el gran presente que atraviesa en Córdoba. Después de haber sido clave en el camino al título del Apertura y de protagonizar varias definiciones por penales en las últimas semanas, el uruguayo volvió a responder cuando Belgrano más lo necesitaba y sigue consolidándose como uno de los pilares del equipo dirigido por Ricardo Zielinski.