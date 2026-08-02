El reclamo de Canobbio al árbitro de Vasco-Fluminense: "Te habla mal, te mira como un loco y quiere respeto"

Fluminense y Vasco Da Gama empataron sin goles este sábado por la noche en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Brasil. El Flu, de visita, pudo abrirlo a través de Agustín Canobbio pero el uruguayo erró lo que podría haber sido un golazo a los 46 minutos.

¡SE LO PERDIÓ CANOBBIO OTRA VEZ!



El uruguayo tuvo la primera chance de gol para Fluminense en el inicio del segundo tiempo.#CopaDeBrasilEnDSPORTS pic.twitter.com/NC1ZuwIT52 — DSPORTS (@DSports) August 1, 2026

Pero además, el mundialista con Uruguay, fue protagonista de un fuerte reclamo para con el árbitro del partido, brasileño Ramon Abatti Abel. “El juez habla de mala manera, te mira con desprecio y luego quiere respeto. Debe haber respeto mutuo. Sé que soy muy temperamental, pero hay que hablar con respeto”, expresó el ex Peñarol.

Canobbio reclama da postura do árbitro Ramon Abatti Abel em Vasco x Fluminense: "Ele te olha feito um maluco". #futebol #vasco #fluminense #copadobrasil pic.twitter.com/l8tKflNHAM — ge (@geglobo) August 1, 2026

En esta misma línea, Canobbio, amonestado al minuto 53 por protestar, señaló: “No te mira a la cara cuando habla. Te ignora Ni el árbitro ni el línea te miran para hablar. Sé que no siempre tenemos que hablar, pero cuando hablás bien, el juez no te mira. Y cuando te mira, te mira como un loco. No es así”.

Ramon Abatti, árbitro brasileño.

En esta protesta, que se durante en el entretiempo del partido, el extremo uruguayo se refirió a un saque de banda que el equipo arbitral le otorgó a Vasco da Gama: “El línea está justo ahí, ve que el balón le pega al rival. El línea ve que la pelota le pegó al rival y no dijo nada. Sé que es un lateral, está bien. Pero hay que estar atento. Luego tenemos una charla de hora y media sobre su trabajo como juez de línea, y todo eso. Contra Red Bull, me amonestaron por una acción donde no lo toqué y no pasó nada”.

La ida finalizó sin goles y con el ingreso del lateral uruguayo Pumita Rodrígue a los 89 minutos. Este miércoles 5 de agosto, desde las 21:30 horas, se jugará la revancha en el Maracaná.