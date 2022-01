Stuani fue el único de los 50 reservados por Alonso que convirtió el fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Solo 14 de los 50 futbolistas reservados por Diego Alonso para la doble fecha de las Eliminatorias ante Paraguay (27 de enero) y Venezuela (1° de febrero) tuvieron actividad este fin de semana. Preocupante porque para partidos tan trascendentes es importante que todos los que sean convocados estén en la mejor forma física y futbolística, pero hay algunas circunstancias a tener en cuenta.

Una de ellas es que hay varios jugadores que no estuvieron en cancha porque las ligas están detenidas, en tanto hay otros que jugarán este lunes. En esta nómina hay cinco: Leandro Cabrera (Espanyol), Lucas Torreira (Fiorentina), Gastón Pereiro (Cagliari), Edinson Cavani (Manchester United) y Diego Rossi (Fenerbahce).

Otros como José María Giménez, Luis Suárez (ambos de Atlético de Madrid), Mauro Arambarri y Mathías Olivera (Getafe en los dos casos) no vieron acción porque se encontraban suspendidos; Ronald Araújo, quien no estuvo a la orden en Barcelona porque fue operado el viernes de su doble fractura de los metacarpianos 2 y 3 de la mano derecha y Martín Satriano porque no fue convocado en Inter de Milán. También están los que tuvieron poquísimos minutos, como Federico Valverde (Real Madrid) y Facundo Pellistri (Alavés), además de otros que ocuparon un lugar en el banco de relevos y no ingresaron: Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa) y Matías Vecino (Inter de Milán).

El renacer de Cristhian Stuani

El que ha vuelto a tener presencia reiterada en la red es Cristhian Stuani, de hecho el único futbolista de la media centena de reservas hecha por el Tornado que llegó al gol. El delantero del Girona anotó en el triunfo 2-1 sobre Fuenlabrada que puso al conjunto catalán en posiciones de playoff por el tercer ascenso y a seis unidades de subir en forma directa.

Con este tanto, Stuani se mantiene al tope de la tabla de goleadores de la Segunda División en España con 15 anotaciones, seis de ellas en el último mes. Volvió el máximo exponente del Girona a su modo Killer y el equipo se ilusiona con retornar a Primera.

Para Stuani es una especie de segunda (o tercera) juventud, porque a los 35 años (12 de octubre de 1986) el nacido en Tala ha liderado la recuperación del Girona, que perdió solo uno de los últimos 11 partidos y lleva cinco victorias consecutivas entre LaLiga 2 y Copa del Rey.

Este renacer goleador de Stuani ha llevado a que Diego Alonso lo incluyera en la lista de 50 reservados, lo cual fue en cierta manera una sorpresa porque se creías que sus días de Celeste ya habían pasado.



El talense es, al día de hoy, el segundo uruguayo que tiene el mejor presente goleador, solo superado por Darwin Núñez, quien entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre había convertido 10 tantos y que luego se perdió un par de partidos por lesión, razón por la cual no pudo seguir acumulando goles.

Sebastián Coates y Manuel Ugarte Uno sí, otro no Sporting Lisboa jugó el viernes como visitante por la Primeira Liga de Portugal y perdió 3-2 ante Santa Clara. Sebastián Coates (foto) estuvo los 90 minutos en cancha. Manuel Ugarte estuvo en el banco de suplentes pero no tuvo minutos. La derrota sufridas por el conjunto lisboeta lo bajó de la punta, en la que ahora está solo Porto, que le sacó tres puntos.

Martín Campaña El único arquero activo De los siete arqueros reservados por Diego Alonso, fue el único que tuvo actividad este fin de semana dado que la liga de Arabia Saudí se sigue disputando. El ex-Defensor Sporting ocupó el arco de Al-Batin durante los 90 minutos y todo apunta a que será el que llegue al duelo con Paraguay con más ritmo, pues su equipo jugará dos partidos más hasta el 21.

Fede Valverde y Maxi Gómez Frente a frente Hubo choque uruguayo el sábado en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid goleó 4-1 a Valencia. Maxi Gómez (foto) fue titular en la defensa pero no completó el partido, ya que fue reemplazado en el minuto 66. Tocó solo 21 pelotas y no pudo realizar ni un tiro al arco. Fede Valverde esperó en el banco de suplentes hasta el minuto 87, cuando ingresó por Vinicius.

Damián, Espino y Pellistri. Más en España Damián Suárez volvió a ocupar el lateral derecho de Getafe durante los 90’ en la visita a Sevilla, que se impuso 1-0. Fue el único reservado de los uruguyos del equipo azulón que tuvo minutos. Otro que completó el partido fue Alfonso Espino en la caída 2-0 de Cádiz en campo de Osasuna. Facundo Pellistri jugó los últimos 5’ en el 0-0 de Alavés con Athletic de Bilbao.

Darwin Núñez Media hora de juego Volvió a jugar este domingo en el triunfo 2-0 de Benfica sobre Paços de Ferreira luego de haberse perdido dos encuentros por una molestia en uno de los pies. Ingresó desde el banco para disputar los últimos 31 minutos cuando el encuentro todavía estaba 1-0. No jugaba desde el 19 de diciembre, cuando anotó dos goles como titular en el 7-1 a Marítimo.

Matías Viña y Rodrigo Bentancur En un partidazo El lateral izquierdo y el mediocampista fueron protagonistas del mejor partido del domingo en Italia y quizás en toda Europa. Matías Viña jugó los 90’ en la Roma, mientras que Rodrigo Bentnacur estuvo en cancha durante los primeros 63 minutos, cuando el técnico hizo cambios ofensivos para revertir el 3-1 en contra y lo logró, ya que la Juve se impuso 4-3. Viña hizo un buen partido defensivo, aunque con poca presencia en ataque. Bentancur, como siempre, fue efectivo en los pases (89%), aunque no tanto en la contención.

Gularte y Seba Cáceres En México Los dos zagueros se enfrentaron el sábado por la Liga MX en el partido entre Puebla y América. Ambos disputaron los 90 minutos en el empate a 1. Los dos cumplieron un correcto partido y recibieron buenas calificaciones en un cotejo que tuvo gol uruguayo y lo hizo Maximiliano Araújo, ex-Wanderers y hermano de César, el volante que está en la lista de reservados de Alonso y que en las últimas horas fue negociado a Orlando City de la MLS, club que lo presentó ayer y en el que seguramente será compañero de equipo de Facundo Torres.