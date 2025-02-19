Stuani, sobre los árbitros antes de Real Madrid: "Los que se quejan constantemente son los más grandes"

Agencia EFE

El capitán del Girona, Cristhian Stuani, ha lamentado este miércoles en una rueda de prensa virtual que los equipos de LaLiga española que se quejan "constantemente" de los árbitros son "los más grandes".

Stuani ha mandado "un mensaje de confianza y de solidaridad" al colectivo arbitral, que, en su opinión, últimamente está expuesto a una "presión mediática impresionante" y ha instado a los aficionados a disfrutar del fútbol.

En este sentido, el delantero uruguayo ha añadido que las quejas y las presiones continuas "no ayudan" al fútbol y que "hay que apoyar, respetar y dejar trabajar a los árbitros", antes de subrayar que su mensaje no va dedicado al Real Madrid, próximo rival del Girona en LaLiga, sino que habla "en general".

El futbolista charrúa ha precisado que no cree que el árbitro del duelo del domingo en el Bernabéu pueda estar condicionado por según qué presiones.

Con todo, ha opinado que el Girona buscará ganar al conjunto blanco, aunque ha admitido que necesitará completar "un partido perfecto".

Sin embargo, ha recordado que el Girona ya sabe qué es ganar al Real Madrid en su estadio (2018) y, en el plano personal, ha afirmado que jugar contra el conjunto blanco "siempre es una ilusión extra, un momento especial".

El capitán también ha reconocido que el vestuario está "un poco fastidiado" por la mala racha de resultados, con seis derrotas en los últimos siete partidos.

El objetivo, según Stuani, es "revertir la situación" y luchar por "cosas importantes", pero ha señalado que el equipo debe ir "partido a partido" y generar "un entorno de autoestima máximo" para que los jugadores den su mejor versión.

Stuani: "Ya hemos conseguido resultados buenos y en situaciones bastante peores de las que estamos hoy en día"

"Jamás me vas a escuchar a mí decir que no va a haber posibilidad o que no somos capaces de conseguir un resultado bueno. Yo lo hemos hecho y en situaciones bastante peores que las que estamos hoy en día", afirmó el uruguayo en declraciones a la RTVE.

"Queremos enviar un mensaje de confianza y que creemos que los árbitros van a entrar siempre a hacer lo mejor"