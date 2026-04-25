Segunda: Oriental cayó pero está en la final del Competencia; este sábado podría definirse quién será su rival
El conjunto Paceño perdió 2-0 ante Plaza Colonia en el Parque Prandi, mientras que la tensión estará puesta en la tarde sabatina en el Parque Palermo entre Huracán y Cerrito.
Simplemente se jugó para completar el calendario y, sobre todo, para sumar puntos importantes en la Tabla Anual de la Segunda División Profesional, pero con ese panorama Plaza Colonia logró vencer 2-0 a Oriental de la Paz, quien ya estaba clasificado por la Serie B a la final del Torneo Competencia.
El marcador en el Parque Prandi se abrió por medio de una genialidad de Pablo García. El exjugador de Nacional se escapó de un marcador en el área y se la picó al golero Lucero Álvarez. Un verdadero golazo se dio en suelo coloniense en el minuto 35.
La historia se definió por completo en el minuto 59 cuando el Pata Blanca aceleró en un contragolpe y Valentín Amoroso definió el 2-0. De esta manera, Plaza Colonia sumó tres puntos importantes por la Tabla Anual en su lucha por volver al círculo de privilegio del fútbol uruguayo.
Oriental de La Paz, por su parte, viajó a Colonia sabiendo que ya tenía su lugar asegurado en la final del Torneo Competencia por la Serie B. El Paceño quedó en la cima de esa zona con 13 puntos, mientras que el Pata Blanca acabó en el segundo puesto con 12 unidades.
La definición en la Serie A
Este sábado podría definirse el rival de Oriental de La Paz en la final del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional, por lo que la tensión estará puesta en el Parque Palermo para el duelo de Huracán contra Cerrito, a partir de la hora 15:00.
Si Huracán se adjudica la victoria sacará su pasaje al duelo decisivo por el Torneo Competencia, mientras que si Cerrito gana se deberá esperar a lo que suceda en los partidos de este domingo entre Uruguay Montevideo y Tacuarembó en el Parque Ancap, desde la hora 15:00, y del lunes entre Atenas de San Carlos y Fénix, a partir de la hora 19:00, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
¿Los motivos? Fénix, Uruguay Montevideo y Cerrito tienen ocho puntos, en tanto que Huracán los mira a todos desde arriba con nueve unidades.
Así se juega la fecha 7 del Torneo Competencia
Sábado 25 de abril
Huracán vs. Cerrito
15:00.
Parque Palermo.
Serie A
Domingo 26 de abril
River Plate vs. Paysandú Fútbol Club
11:00.
Parque Saroldi.
Serie B
Uruguay Montevideo vs. Tacuarembó
15:00
Parque Ancap
Serie A
Lunes 27 de abril
Atenas vs. Fénix
19:00.
Domingo Burgueño Miguel
Serie A
Miércoles 29 de abril
Rentistas vs. Miramar Misiones
19:00
Complejo Rentistas
Serie B
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