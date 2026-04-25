Segunda: Oriental cayó pero está en la final del Competencia; este sábado podría definirse quién será su rival

Simplemente se jugó para completar el calendario y, sobre todo, para sumar puntos importantes en la Tabla Anual de la Segunda División Profesional, pero con ese panorama Plaza Colonia logró vencer 2-0 a Oriental de la Paz, quien ya estaba clasificado por la Serie B a la final del Torneo Competencia.

El marcador en el Parque Prandi se abrió por medio de una genialidad de Pablo García. El exjugador de Nacional se escapó de un marcador en el área y se la picó al golero Lucero Álvarez. Un verdadero golazo se dio en suelo coloniense en el minuto 35.

La historia se definió por completo en el minuto 59 cuando el Pata Blanca aceleró en un contragolpe y Valentín Amoroso definió el 2-0. De esta manera, Plaza Colonia sumó tres puntos importantes por la Tabla Anual en su lucha por volver al círculo de privilegio del fútbol uruguayo.

Oriental de La Paz, por su parte, viajó a Colonia sabiendo que ya tenía su lugar asegurado en la final del Torneo Competencia por la Serie B. El Paceño quedó en la cima de esa zona con 13 puntos, mientras que el Pata Blanca acabó en el segundo puesto con 12 unidades.

La definición en la Serie A

Este sábado podría definirse el rival de Oriental de La Paz en la final del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional, por lo que la tensión estará puesta en el Parque Palermo para el duelo de Huracán contra Cerrito, a partir de la hora 15:00.

Si Huracán se adjudica la victoria sacará su pasaje al duelo decisivo por el Torneo Competencia, mientras que si Cerrito gana se deberá esperar a lo que suceda en los partidos de este domingo entre Uruguay Montevideo y Tacuarembó en el Parque Ancap, desde la hora 15:00, y del lunes entre Atenas de San Carlos y Fénix, a partir de la hora 19:00, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

¿Los motivos? Fénix, Uruguay Montevideo y Cerrito tienen ocho puntos, en tanto que Huracán los mira a todos desde arriba con nueve unidades.

Así se juega la fecha 7 del Torneo Competencia

Sábado 25 de abril

Huracán vs. Cerrito

15:00.

Parque Palermo.

Serie A

Domingo 26 de abril

River Plate vs. Paysandú Fútbol Club

11:00.

Parque Saroldi.

Serie B

Uruguay Montevideo vs. Tacuarembó

15:00

Parque Ancap

Serie A

Lunes 27 de abril

Atenas vs. Fénix

19:00.

Domingo Burgueño Miguel

Serie A

Miércoles 29 de abril

Rentistas vs. Miramar Misiones

19:00

Complejo Rentistas

Serie B

