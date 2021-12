Sebastián Abreu debutó como panelista de ESPN y dio su punto de vista sobre Gallardo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde este miércoles el programa F90, que se emite al mediodía por ESPN, tiene un nuevo panelista y es nada menos que Sebastián Abreu. El Loco llegó para reemplazar a Sebastián Domínguez, quien dejó su lugar para pasar a formar parte del cuerpo técnico de Hernán Crespo. Y el Loco, luego de la presentación formal, fue consultado sobre cómo ve la posibilidad de que Marcelo Gallardo sea el técnico de la Selección de Uruguay.

"Se ha mediatizado mucho, sobre todo en Uruguay, con informaciones que han salido que supuestamente se habló con Gallardo, con el representante, y claramente —por lo menos por la percepción de uno— me parece que son más deseos que lo que realmente se ha avanzado. Sobre todo conociendo a Marcelo, que quiere terminar su ciclo con un título.", tiró como primera reflexión.

Abreu considera que hasta que no dispute la final del Trofeo de Campeones (lo juegan el campeón de la Copa Argentina y el de la Liga Profesional) entre Colón y River Plate no habrá respuesta del Muñeco y ese es un problema para la AUF, que quiere cerrar cuanto antes el tema seleccionador nacional y el partido está previsto para el 18 de diciembre.

"Marcelo no va a desviar su mentalidad y su preparación para ver qué puede pasar con un futuro club o una selección. Sí está el deseo del Ejecutivo de la AUF, pero a mi entender todavía no se ha dado ese paso como para decir que Gallardo tiene la intención de hablar. Creo que por un tema de respeto se ha dicho que sí se les va a dar la posibilidad, pero todavía no se ha avanzado porque claramente hay un objetivo que es la final y a partir de ahí, si es que los tiempos de Uruguay son los que Marcelo tiene, capaz se puede avanzar. Si no, tendrán que buscar otra opción", reflexionó Abreu.