Una buena para la AUF: Marcelo Gallardo ya no es la prioridad de Flamengo

Desde que la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió cortar el vínculo de Oscar Tabárez al frente de la selección celeste hubo un nombre para reemplazarlo en lo más alto de la lista: Marcelo Gallardo. Desde entonces se ha mantenido abierta la puerta para que el Muñeco llegue a Uruguay, con varias comunicaciones con su representante en el medio.

El paso de los días no arrojó noticias positivas (aunque tampoco negativas), pero sí puso un competidor en el camino: Flamengo. Luego de haber perdido la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Centenario, la dirigencia del conjunto carioca decidió cesar a Renato Gaúcho y apuntó a Gallardo, una dificultad importante para la AUF teniendo en cuenta el poderío económico del rojinegro. Pero también con el paso de las horas la realidad comenzó a cambiar.

Por un lado, Gallardo ya dijo que no tenía decidido todavía si continuaría o no en River Plate, pero sí esgrimió la razón de su duda: el desgaste. El técnico quiere tomarse un descanso, no estar tanto en el día a día, y eso es algo que sí le puede dar Uruguay y no Flamengo.

Quizás porque tomó nota de esto, para el club de Río de Janeiro la prioridad dejó de ser Gallardo, lo cual es una muy buena noticia para la AUF. Flamengo apunta a conseguir el retorno de Gabriel Jesús, el entrenador portugués que llevó a Flamengo a ganar la Copa Libertadores 2019 y que está trabajando en Benfica, donde aparentemente no estaría muy cómodo.

Y en el segundo lugar aparece otro portugués, André Villas-Boas, campeón de la Champions League con Porto en 2011 y que además condujo a Chelsea, Tottenham y Olympique de Marsella.

Los entrenadores lusos parecen tener la fórmula para ganar el máximo torneo sudamericano de clubes, ya que en las dos últimas ediciones se coronó Palmeiras dirigido por Abel Ferreira, quien continuará en el club luego de desechar ofertas de Arabia Saudita, según informa la prensa brasileña.