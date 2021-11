Flamengo anunció la salida de Renato Gaúcho tras perder la final de Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Flamengo anunció este lunes la salida del entrenador Renato Gaúcho luego de que el equipo carioca perdiera la final brasileña de la Copa Libertadores 2021 con el Palmeiras el sábado en Montevideo.

"Flamengo informa de que, después de una conversación entre las partes, el técnico Renato Gaúcho no comanda más el equipo principal", indicó el 'Mengão' en un mensaje en Twitter.

Los rojinegros no anunciaron, de momento, a su sustituto ni quién quedará a cargo del elenco para el final de la temporada.



La derrota 2-1 en el principal torneo americano de clubes sentenció la suerte del DT, de 59 años, cuestionado desde antes por sectores de la prensa y la hinchada por resultados irregulares que prácticamente privaron al Fla de ganar el Brasileirao por tercera vez consecutiva.



Único brasileño en alzar la Libertadores como jugador (1983) y entrenador (2017), ambos con el Gremio de Porto Alegre, donde es leyenda viva, el entrenador firmó con los cariocas en julio tras la salida del legendario exgolero Rogerio Ceni.



Aunque su llegada revitalizó el juego de una de las plantillas más poderosas del continente, su Flamengo por momentos tuvo problemas defensivos y de equilibrio, que terminaron por causarle las derrotas en la final de la Libertadores y en semis de la Copa do Brasil ante Athletico Paranaense en octubre.



En los 38 partidos en el sillón rojinegro, Renato Gaúcho registró 25 victorias, ocho empates y cinco derrotas, para un desempeño del 72%. En esos juegos, sus dirigidos marcaron 88 goles y recibieron 32.



El cierre de temporada terminó por sepultarlo con el Atlético Mineiro de Hulk y Diego Costa cabalgando hacia el título liguero, con once puntos de ventaja sobre los cariocas.



Al Mengão le faltan cuatro partidos para terminar el campeonato brasileño, frente a tres del Galo. Para coronarse campeones por primera vez en cincuenta años, a los de Belo Horizonte les basta con que el Fla no derrote a Ceará el martes en el Maracaná.



Salvo por el Campeonato Carioca y la Supercopa do Brasil, ganadas bajo el comando de Ceni, el poderoso Flamengo de Gabigol, Giorgian de Arrascaeta, Filipe Luís, Diego Alves, David Luiz, Mauricio Isla o Bruno Henrique seguramente cerrará el 2021 con las manos vacías.