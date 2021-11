"Hay un 65% de chances" de que Gallardo acepte ser el DT de la selección, aseguró intermediario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó días atrás su interés por contar con Marcelo Gallardo como entrenador para ocupar el lugar que dejó el maestro Óscar Tabárez, cesado por el Ejecutivo tras los últimos resultados deportivos.

Según Luis Bruno, exdirigente de Nacional en la época que estuvo el Muñeco (2010 a 2012) y que ahora fue designado como uno de los intermediarios para llevar adelante la negociación, aseguró que "hay un 65% de chances" de que acepte el cargo.

"Lo que logramos hasta ahora es que la AUF le planteara oficialmente nuestro interés al representante de Gallardo para presentarle una propuesta de dirigir a nuestra selección. Hace ocho días se habló con su representante", dijo a "100% Deporte" (radio Sport 890).



"Tuvimos señales, no nos cerró la puerta en la cara. No nos dijo que era algo imposible", sostuvo.



"Si me hubieran dicho 'olvidate', no se manoseaba el nombre de Marcelo ni el de la AUF", agregó.



Según Bruno "esto se define esta semana o principio de la semana que viene".



El DT de River Plate, con pasado en Nacional como futbolista y también entrenador, integra una lista de nombres junto a la de Diego Aguirre, Alexander Medina, Fabián Coito y Diego Alonso.



El Muñeco, que finaliza contrato con el Millonario a fin de año y dijo que analizará su continuidad en el club tras siete años ininterrumpidos en la institución, es la carta fuerte que maneja la AUF. De lo contrario, la Fiera Aguirre surge como el segundo nombre con mayor consenso.



A falta de cuatro fechas para cerrar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, la Celeste está séptima a un punto de Perú (hoy en puesto de repechaje). A Uruguay le queda por jugar con: Paraguay (visitante), Venezuela (local), Perú (local) y Chile (visitante).