¿Qué lo motiva a Gallardo para dirigir una selección? Esto respondió cuatro meses atrás

"No voy a hacer ningún comentario, no voy a hablar de Uruguay". La respuesta de Marcelo Gallardo fue contundente cuando lo consultaron hace pocos días sobre la posibilidad de dirigir a la Celeste. Una respuesta similar fue la que dio cada vez que lo vincularon a otros equipos, pero hace unos meses, dentro de otro contexto, se animó a responder con qué ojos miraría la posibilidad de dirigir a una selección.

De pretemporada con River Plate, el entrenador brindó una entrevista a ESPN donde le preguntaron por su interés por trabajar en la selección argentina. "Me encantaría ser el entrenador de Argentina en un futuro. Es deseo de todos. No mido la edad, pero tiene que coincidir, tiene que haber un deseo de ambas partes. Y que vos estés en condiciones de decir que sí, tiene que haber un plan, un proyecto", mencionó.

"Un entrenador siempre tiene que estar preparado para la Selección Argentina. Lo que pasa es que eso se da si se tiene que dar, cuando te quieren, cuando te cuentan el proyecto. Se dan solas", agregó en su momento el entrenador que se acaba de consagrar con River Plate de la Liga Profesional de Argentina.



De todas maneras, hubo una frase que llamó la atención teniendo en cuenta, sobre todo, la creencia que hay alrededor del entrenador de que no se sentiría cómodo sin el "día a día" con los jugadores.



"Lo que más me seduce en el futuro es el momento de preparar competencias cortas como un Mundial o Copa América, y a veces sueño que en algún momento lo tendré", expresó en julio de este año el entrenador.



"Quién no sueña con levantar la Copa del Mundo como entrenador. Me despierta mucha curiosidad, a veces lo pienso y después me despierto", agregó el técnico de 45 años.

Está claro que esto no significa que las chances de verlo dirigiendo a Uruguay sean mayores, pero sí que la posibilidad de que asuma un proyecto de esas características es probable en el corto plazo.



Cabe recordar que Gallardo finaliza su vínculo a fines de este año con River Plate y como ya asumió públicamente se replanteará su situación de cara a una posible renovación o dejar el equipo que lo vio nacer como futbolista en la vecina orilla.