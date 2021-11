Gallardo tras salir campeón: "A partir de ahora voy a replantearme seriamente mi continuidad" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

River Plate se convirtió en campeón de la Liga Profesional Argentina tras vencer 4-0 a Racing en el Estadio Monumental y después del partido Marcelo Gallardo, su director técnico, brindó unas declaraciones para ESPN que pusieron en alerta a todos los hinchas del Millonario. Al ser consultado sobre su continuidad, respondió: "Primero quiero aclarar que yo estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy ante esta posición en la cual mi vínculo está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy, creo que es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra en el que analicé si seguir o no porque demanda muchísimo esfuerzo y tener que estar con una energía a tope, yo pienso que merezco la posibilidad de replantearme, porque se necesita muchísima energía como para seguir con un vínculo tan fuerte como el que yo tengo con esta institución".

De todas formas, el entrenador que finaliza contrato con el elenco de Núñez en diciembre de 2021 dijo que aún no se ha cuestionado que hará en su futuro: "Entonces sí lo voy a reflexionar, me lo voy a replantear, no lo hice hasta ahora porque creo que que mi cabeza no merecía estar en otro lado más allá de lo que nos jugábamos, que era muy importante y algo que nosotros teníamos deseo de ganar. Por eso mismo a partir de ahora, después de haber disfrutado el día de hoy, voy a replantearme seriamente", destacó.

Marcelo Gallardo tras obtener la Liga Profesional 2021. Foto: EFE.

En lo que respecta a los motivos que lo llevan a cuestionarse si seguir o no al mando del Millonario, el Muñeco acotó: "Por todo lo que dije anteriormente, River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía, y ha sido muchísimo el desgaste de todos estos años, más allá de las alegrías, porque a veces el denominador común piensa que bueno, que podes relajarte, vivir con tranquilidad, y yo no lo siento de esa manera, yo vivo las cosas con mucha intensidad y no me doy momentos para relajarme, le estaría haciendo mal al club; por eso la necesidad de hacerlo", finalizó.