Ojo, Uruguay: ¿qué dijo el presidente de River sobre la continuidad de Gallardo en el club?

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, fue consultado por la continuidad de Marcelo Gallardo en el club de Núñez ante la finalización del contrato del Muñeco a fin de año y el interés de la selección uruguaya por que el DT sea el sustituto del maestro Óscar Tabárez.

"No tengo la menor idea de los que va a hacer Gallardo", deslizó en diálogo con TyC Sports.

El Millonario tendrá elecciones para elegir nuevas autoridades el 4 de diciembre y el candidato por el oficialismo será Jorge Brito. "Él y los muchachos están haciendo todo como para la continuidad, están hablando con él y Marcelo habla de los proyectos que River tiene para adelante, como hacer en el River Camp un lugar en el que el plantel pueda concentrar, el proyecto con los juveniles", indicó.



De todos modos, aclaró: "Eso no me da un indicio definitivo de que se queda. Es tan trabajador, generoso, visionario. Está en su naturaleza trabajar así".



"Yo estoy convencido de que Gallardo todavía no le dijo nada a nadie. Él puede ser que sepa, pero nadie sabe y hace bien en no adelantarse a los hechos. Si considera que se tiene que quedar, le dará continuidad al proyecto que está caminando, no tiene que declarar nada. Y si se va, está bien que no diga nada antes que termine el torneo", agregó.



"En River no hay un 'plan B', no me adelantaría a tomar una decisión hasta que Gallardo diga 'me voy'. Tenemos a uno de los mejores técnicos del mundo, no vamos a ir a buscar a alguien. Vamos a tratar de que se quede", sumó.



Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya hicieron oficial el interés por el Muñeco y se comunicaron con su representante. Una vez finalizado el torneo argentino, podrán hablar con Gallardo.



El campeonato de la vecina orilla es liderado cómodamente por River. A falta de cuatro fechas, tiene nueve puntos más que sus perseguidores: Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba.



De hecho si esta noche (21.30) suma al menos un punto contra Racing, será campeón por adelantado en un Monumental que promete estar repleto.



Para Gallardo, que está en River como DT, será su título número 13. Ya ganó: dos Libertadores, una Sudamericana, tres Recopas Sudamericana, una Suruga Bank, tres Copas Argentina y dos Supercopas Argentina.