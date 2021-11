Este martes se le allanó el camino a Marcelo Gallardo para ser el técnico de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la vuelta hay muchos nombres para ser el próximo técnico de Uruguay, pero en la AUF sueñan con uno solo: Marcelo Gallardo. Hay varios elementos a favor y otros en contra, pero de a poco comienzan a desaparecer obstáculos. Y uno de ellos lo hizo este martes.

El contrato de Gallardo con River Plate termina el diciembre, pero días pasados el técnico dijo en conferencia de prensa que anunciaría cuál sería su futuro una vez que culmine el torneo. Esto ocurrirá a mediados de diciembre, pero para esa fecha la AUF ya quiere tener definido el nombre del seleccionador.



En River pretende que continúe, obviamente, porque en estos momentos la figura del equipo no es ningún futbolista sino el entrenador. Gallardo ya estaría algo desgastado luego de ocho años, en los que ganó dos Copa Libertadores. Sin embargo, el Muñe no quiere irse del Millonario sin haber ganado la liga local, algo que increíblemente aún no ha podido hacer. Y ese es el obstáculo que está a punto de desaparecer.

River mantiene la pelea por la corona en Argentina con Talleres, equipo dirigido por otro de los candidatos a dirigir la Celeste: Alexander Medina. Sin embargo, este martes precisamente el conjunto cordobés perdió 5-2 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo cual quedó a nueve puntos de River cuando faltan tres fechas. Esto significa que el Millonario se aseguró al menos una final, para lo cual Talleres debería ganar los tres partidos que le quedan y el equipo del Muñeco perder todos los que le restan, que son cuatro.

River enfrentará este jueves a Racing y en caso de sacar al menos un punto será campeón. ¿Qué significa esto? Que Gallardo cumplirá con su materia pendiente, cerrará el círculo y lo más importante es que, con el título bajo el brazo, podrá anunciar su futuro. Obviamente que deberá continuar hasta que finalice el campeonato, pero quizás antes pueda darle el sí a la AUF.