"Ojalá Gallardo pueda elegirnos y tenga el apoyo para tener un proceso", dijo Ruben Paz

El Congreso Internacional del Deporte que se desarrolló en el Estadio Campeón del Siglo tuvo varios paneles con diferentes temáticas asociadas al fútbol, pero también contó con asistentes de lujo que hablaron con Ovación y dieron su perspectiva respecto de los candidatos a dirigir a la Celeste. Uno de ellos fue Ruben Paz, el histórico exvolante de la selección uruguaya, quien habló de los pilares a considerar para escoger al próximo DT:

"Principalmente que conozca la cultura del futbolista uruguayo, estar en conocimiento del plantel, porque esto es muy rápido, tenemos cuatro partidos para lograr el objetivo, estar tranquilos todo el año e ir a Catar en noviembre", inició.

Luego habló de las dificultades que presenta dirigir a una selección en comparación con un club: "Al próximo técnico se le haría muy difícil porque va a tener poco tiempo de laburo, por eso tiene que tener un gran conocimiento del plantel, saber cómo somos los uruguayos, que hay tres millones y picos de habitantes y todos somos entrenadores".

Por su parte, Paz habló específicamente de la posibilidad de que Marcelo Gallardo sea el elegido: "La opción uno que todo el mundo habla es Gallardo, sería muy diferente en la convivencia, acá viene el miércoles, el jueves de mañana está viajando a Paraguay y el viernes de noche está jugando, no tendría tiempo para laburar, ese es un gran problema para él, pero el tema en primer lugar es si está convencido, si quiere y le gusta en poco tiempo tener un plantel numeroso, rico en lo futbolístico", acotó.

Asimismo, hizo énfasis en la escasa cantidad de días de convivencia que tendría el Muñeco con el plantel: "Son 48 horas que va a estar y después pasarán tres o cuatro meses solo mirándolos por la tele o podría tomarse un avión e ir a verlos jugar individualmente con otro sistema y con otros jugadores".

De todas formas, al hablar de las cualidades de la gloria de River no escatimó en elogios: "Es un entrenador joven y muy estudioso de todo, pasó por el fútbol uruguayo como entrenador y como jugador, así que no es un desconocido para nosotros".

Al ser consultado acerca de si visualiza a Gallardo como seleccionador, el exjugador de Peñarol respondió: "Él está capacitado para entrenar, lo ha demostrado, el tema es si le gusta a él en lo personal este trabajo, que no es para todos". Y enseguida añadió: "Aparte como jugador, que muchos sueñan con dar un paso importante, pienso que por la cabeza le debe pasar poder entrenar grandes equipos en otros países y grandes selecciones, y y creo que Uruguay no es una opción; es algo muy importante que le puede pasar por la vida de él como entrenador, ojalá pueda elegirnos y tenga el apoyo, no solo por los cuatro partidos, sino para tener un proceso y enriquecer a todos los que van a trabajar con ellos".

Por su parte, también hizo alusión a Diego Aguirre: "Trabajó en la selecciones de categorías menores, sabe lo que es el futbol uruguayo, el gusto y la cultura nuestra, así que no es algo alocado y siempre cuando pasa algo siempre se lo nombra que va a ser el próximo entrenador".