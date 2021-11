Jorge Seré sobre el técnico de la selección: "Elegiría a un entrenador que no me hablara de la palabra estilo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles se desarrolló el Congreso Internacional del Deporte que se llevó a cabo en el Estadio Campeón del Siglo, donde se abordaron temáticas como la salud mental en el fútbol, el fútbol femenino en Sudamérica y cómo hacer del fútbol uruguayo un producto atractivo para invertir.

Uno de los puntos altos de la jornada fue el panel en el que se habló sobre la relevancia de priorizar la salud mental en el fútbol uruguayo, donde participaron Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte, Alexandra Gómez, Senior Legal Counsel de FiFPro, y Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya.

Tras la jornada, Jorge Seré, exarquero de la selección uruguaya, dialogó con Ovación e hizo una síntesis de lo que fue el evento: “Los dos temas que más me interesaron fueron el de salud mental y del fútbol femenino. Creo que, para resumir el de salud mental, uno visibiliza todo lo que pasa en el deporte con los futbolistas conocidos y se pregunta el porqué y todo eso. Y no nos damos cuenta de que en Uruguay hay una tasa de las más altas en suicidios diarios”, inició.



Luego hizo referencia a las frustraciones que pueden atravesar los jugadores en su proceso de formación: “Y de repente si se suicida un chico de 17 años nunca lo vamos a asimilar como un jugador de futbol, siempre vamos a pensar que fue un estudiante, y quizá ese chico tenía toda la ilusión de ser profesional, una presión bárbara de su familia y de alguna forma quedó fuera del circuito futbolístico”.



Respecto de dónde apuntar para combatir la problemática, Seré acotó: “Creo que tiene mucho que ver con la educación y formación de niños y niñas, porque acá tampoco se habla del tema futbol femenino, hay que apuntar mucho más a la educación de primera infancia para evitar que en este caso los futbolistas se ahorre alguna frustración que se de en su corta o larga carrera haga que se tomen decisiones que son irreversibles”.

Por otra parte, al ser consultado por Ovación acerca de cuáles son los pilares que se deberían considerar a la hora de elegir al próximo técnico de la selección uruguaya, respondió: “A mí no me gusta dar nombres de nadie, ni por sí ni por no; en este momento yo elegiría a un entrenador que no me hablara de la palabra estilo, proceso de trabajo, forma de jugar y todo eso”, comentó. Y enseguida añadió: “Yo elegiría a un entrenador que fuera pragmático y que tuviera la capacidad necesaria para jugar cada uno de los cuatro o cinco partidos que nos quedan, con los jugadores que sean y de la forma que sea para conseguir los resultados e ir al Mundial”.



Respecto de las posibilidades que tiene Uruguay de estar en Catar 2022, comentó: “Faltando seis partidos dije que Uruguay va al Mundial, faltando cuatro partidos digo lo mismo. Si hacemos las cosas que parece que tenemos que hacer, para mí Uruguay tiene más condiciones para ir al Mundial que cualquiera de los otros que está peleando esos lugares”, precisó.



De todas formas, volvió a hacer énfasis en la elección del entrenador: “Simplemente habrá que poner bien el ojo en el entrenador y que se dé cuenta que esto es un proceso de cuatro partidos y nada más y que el estilo de juego, si te dicen que jugas lindo en este momento no tiene significado ninguno”. Para Seré lo único relevante es “buscar la manera de encontrar para cada partido la estrategia necesaria para ganar los puntos que nos lleven al Mundial”.