¿Qué dicen en Argentina del futuro de Gallardo y la chance de dirigir a Uruguay?

Marcelo Gallardo logró el título que le faltaba. Más allá de todo lo que había conseguido por América, el Muñeco todavía tenía en el debe el título de la liga local y lo consiguió en la noche del jueves tras golear 4-0 a Racing en el Monumental.

Las declaraciones del entrenador tras el encuentro hicieron mucho ruido ya que afirmó: "A partir de ahora voy a replantearme seriamente mi continuidad". Tal vez por primera vez las chances de que el ídolo millonario se aleje del club son ciertas.

Lo cierto es que los contactos que tuvo la Asociación Uruguaya de Fútbol y los que tendrá a futuro con el entorno del entrenador dirán si Gallardo arriba o no a Uruguay para dirigir a la Celeste y por ahora en la vecina orilla no se animan a aventurar con que esta posibilidad sea certera.



"Con la selección de Uruguay que lo quiere (aunque no es algo que pesaría en la determinación), los próximos días serán cruciales para conocer un futuro que empieza a definirse", afirma el diario Olé.



"Más allá de la reflexión que uno tiene que hacer, va a ser toda una decisión.... La que sea será muy difícil", fueron las palabras de Gallardo tras la consagración.

"Ya hubo otras ocasiones en que Gallardo ponía en duda su continuidad, pero nunca dio como ahora la impresión de estar tan cerca de irse", afirma por su parte el diario La Nación.



"No habló de otros destinos. Se sabe que lo quiere Uruguay, pero de Europa no hay nada en firme. Si hay una negociación no pública que lo tiente, no se sabe. Él se enfocó en hechos que sugieren un ciclo cumplido, agotado en energía", expresó el medio de la vecina orilla.

"En River Plate están expectantes por la decisión que tomará Marcelo Gallardo, cuyo vínculo termina en diciembre y es pretendido por la selección de Uruguay para reemplazar al Maestro Tabárez en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022", agrega Infobae quien también hace referencia a los puntos con los que el millonario buscará seducir al Muñeco.



Entre ellos, aparece un uruguayo y es que según el medio de la vecina orilla uno de los detalles con los que buscarán mantener a Gallardo es con refuerzos y uno de ellos sería Manuel Castro, ex-Wanderers y actual jugador de Estudiantes de La Plata.