Se fueron a las manos: hinchas de Dallas e Inter Miami terminaron peleándose en la tribuna

Redacción El País

Una vez más el fútbol vuelve a ser noticia y no necesariamente por una buena razón. Es que durante el partido entre Dallas e Inter Miami, que terminó con la clasificación del equipo de Lionel Messi a cuartos de final de la Leagues Cup, un grupo de hinchas terminó peleándose en pleno estadio.

Las imágenes captadas y difundidas a través de las redes sociales muestran a tres hombres y una mujer tomarse a golpes de puño sin que otros fanáticos o la seguridad del estadio intervengan para separarlos.

Si bien no trascendió el motivo de la pelea entre los hinchas, se puede ver que uno de ellos luce la camiseta de la selección de Argentina. Según reportó Clarin, la pelea se dio en uno de los accesos al Toyota Stadium de Dallas. En el video se ve cómo tres hombres se toman a golpes de puño y una mujer interviene dando manotazos.

عراك قوي في محيط الملعب بين كل من يحمل قميص الأسطورة ميسي ومشجعين دالاس pic.twitter.com/k3n3wsTHua — Messi Xtra (@M30Xtra) August 7, 2023

El partido entre Dallas e Inter Miami

En el partido del domingo, Lionel Messi firmó su tercer doblete consecutivo este domingo y rescató al Inter Miami, que perdía por 2-4 en el campo del Dallas hasta el minuto 80 y remontó hasta el 4-4 antes de sellar el billete a los cuartos de final de la Leagues Cup en una tanda de penales (3-5).

Messi es el máximo artillero del torneo con siete goles en cuatro partidos (tres dobletes consecutivos), tendrá como próximo rival al Houston Dynamo o al Charlotte (se miden este lunes 23:30 horas de Uruguay) en los cuartos de final, que arrancan el 11 de agosto. De ganar Charlotte se medirá ante Guzmán Corujo.