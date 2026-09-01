Santiago Rodríguez deja Botafogo y regresa a la MLS para estampar su firma como nuevo jugador de Columbus Crew

Aunque ese día su equipo perdió 3-2 en lo que sería el último partido del delantero en Botafogo, Santiago Rodríguez se despidió con un doblete ante Athletico Paranaense, ingresando solo 18 minutos del encuentro por Brasileirao. El Fogao volvió a jugar este fin de semana ante Flamengo y el uruguayo de 26 años no fue convocado por una concreta razón: se va del club.

El ex Nacional volverá a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá, una liga que conoce muy bien luego de haber defendido la camiseta de New York City durante 144 partidos. Según pudo confirmar Ovación, esta vez jugará en Columbus Crew, equipo con el que firmará cuatro años de contrato con opción a un quinto.

Viaja esta misma noche para sumarse en los próximos días al equipo de Estados Unidos, de la ciudad de Columbus, Ohio, donde ya jugaron varios uruguayos, entre ellos el ex Peñarol Diego Rossi y el extricolor Agustín Viana.

Santi Rodríguez deja Botafogo, club que le debe dinero, tras un año y medio en el club, 58 partidos disputados, cinco goles y seis asistencias en un total de 2.703 minutos.

Al inicio de este año se perdió de varios encuentros tras problemas en una de sus rodillas, entre ellos las fases de Copa Libertadores, de la que el ya Fogao fue eliminado.

