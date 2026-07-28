Santiago Mele, que tenía apalabrada su llegada a Colo Colo, firmó con Independiente tras el Mundial: "Era mi deseo

El arquero Santiago Mele, que formó parte del plantel de la selección uruguaya en el Mundial 2026, tenía todo acordado para dejar Monterrey y firmar contrato con un histórico del fútbol sudamericano con el Colo Colo de Chile, que también se interesó en la llegada de Vozinha en el actual mercado de pases.

"ESTOY MUY CONTENTO DE HABER LLEGADO A ESTE CLUB. ERA MI DESEO", afirmó Santiago Mele, nuevo arquero de Independiente, tras finalizar la revisión médica para sumarse al Rojo.



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Sin embargo, el arquero formado en Fénix recibió una fuerte oferta de Independiente de Avellaneda y optó por volver al mercado argentino donde ya fue figura con Unión de Santa Fe. Según informó el especialista en fichajes del fútbol sudamericano, César Merlo, llegará a préstamo por un año y con una opción de compra desde Rayados.

"Muy contento de haber llegado a este club, era mi deseo. Recién terminamos la revisión médica. Hablé con Gustavo, él me manifestó e interés, y que un técnico de su trayectoria y un equipo tan grande te quieran es algo que valoro mucho", expresó Mele en diálogo con ESPN y se refirió al llamado del entrenador Gustavo Quinteros.

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En el equipo de Avellaneda será compañero del campeón del mundo Sub 20 con Uruguay, Matías Abaldo, por quien Independiente ejecutó el uso de la opción de compra a Defensor Sporting.

Trayectoria de Santiago Mele: debut en Fénix y actualidad en Monterrey de México

Mele debutó como profesional en Fénix del fútbol uruguayo en la temporada 2013/14. Después de eso, pasó por el Omanlispor y el Ankaragücü de la liga turca, por el Lleida Sportiu de España, por Plaza Colonia en su vuelta al fútbol local, Unión en el fútbol argentino y Junior de Barranquilla en Colombia. Desde la temporada 2024/25, forma parte del Monterrey de la liga mexicana. En el Torneo Clausura de la actual temporada con Rayados, el arquero uruguayo solo jugó dos partidos en los que recibió cuatro goles.

