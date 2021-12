Ruglio se reunirá con Cáceres en cumpleaños de Nández y le dirá que tiene las puertas abiertas de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, le volverá a comunicar a Martín Cáceres que tiene las puertas abiertas del club si es que desea pegar la vuelta a Sudamérica. Eso sí, esta vez se lo dirá personalmente la próxima semana cuando ambos coincidan en el cumpleaños de Nahitan Nández.

"Hablé con él y ahora el 27 lo veo en un evento, en el cumpleaños de Nahitan. Ahí lo veo y hablaremos, en eso quedamos", reconoció en diálogo con el programa partidario Deportes CAP.

Nández cumplirá 26 años el próximo 28 de diciembre. Él y el Pelado, además de compartir plantel en la selección, son compañeros en Cagliari.



"Nosotros tenemos el cuadro en la cabeza y parado en la cancha. Él sabe desde hace mucho tiempo del interés. Si algún día viene o no viene, si se decide por Peñarol u otro cuadro, no es algo que él nos haya dicho", explicó Ruglio.



"Por lo pronto siempre le manifestamos nuestro interés en que en algún momento venga. Ahora en unos días lo voy a ver personalmente y le voy a manifestar que si quiere, el club lo va a estar esperando como lo hacemos con tantos otros jugadores que nos interesa que algún día jueguen en Peñarol", sumó.



Cáceres, de 34 años, tiene contrato hasta fin de temporada con Cagliari. El equipo está en crisis. Apenas cosechó 10 puntos en lo que va de la temporada y está penúltimo. El último fin de semana el director deportivo apuntó contra los jugadores: "Alguien, sin embargo, no es digno de llevar esta camiseta y tendrá que salir del Cagliari por respeto y por el valor que tiene este club".



Tras esas declaraciones, tanto él como Diego Godín no fueron convocados para el último partido del año. El Faraón ya anunció que se irá del club.



Pese a la situación delicada que atraviesa el equipo, el Pelado está en rodaje. Jugó en 14 de las 19 fechas de las Serie A.



Cáceres, surgido en Defensor Sporting, lleva 14 años en el fútbol europeo donde defendió las camisetas de Recreativo de Huelva, Barcelona, Juventus, Sevilla, Southampton, Hellas Verona, Lazio, Fiorentina y Cagliari.