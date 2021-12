Lesiones, inactividad, sequía y en conflicto: en qué están los Celestes que venían siendo citados por Tabárez

Esta nota es exclusiva para nuestros suscriptores.



Tiene 46 años, lo acaban de elegir para orientar a la Selección uruguaya de fútbol que debe recuperar el terreno perdido para poder ir al Mundial de Catar. Diego Alonso, el entrenador que elogian por el poder de convencimiento que tiene, por la manera en la que logra explotar las mejores virtudes de sus dirigidos y hasta por la inteligencia con la que prepara los partidos decisivos ahora debe afrontar una tarea de fortalecimiento del equipo uruguayo bastante complicada.

Es que por encima de la escala de consideraciones que dijo que un entrenador debe realizar para convocar a futbolistas para el combinado nacional, lo que necesita es impedir que los diversos factores que están golpeando de forma contundente la actividad de los seleccionables termine siendo un problema insalvable.

Al Uruguay de los últimos tiempos, o sea siguiendo las reservas y convocatorias realizadas por el cuerpo técnico que encabezó Óscar Tabárez, lo castigan sin tolerancia alguna las falta de competencia de varios futbolistas. Y esto se da por lesiones y también poca participación en sus equipos, dado que no consiguen sostener la titularidad.

Hay todavía algo más que agudiza el problema, y es justamente un hecho que terminó siendo el gran castigo para los últimos encuentros por Eliminatorias que disputó la Celeste: la pérdida de gol de aquellos hombres que han sabido tener un fructífero romance con las redes.

Tan relevante es este dato que las cifras de los atacantes de enero a diciembre de 2021, tomando de forma exclusiva lo que hicieron en sus ligas, coloca a Juan Ignacio Ramírez como el delantero uruguayo de mejor rendimiento: 24 tantos. Atrás del “Colo” están Luis Suárez, Agustín Álvarez Martínez con 20 goles. Junto a ellos están Matías Arezo, Maximiliano Silvera. Ni estos dos ni Ramírez estuvieron hasta ahora en el combinado uruguayo.

No es menor el hecho de que Darwin Núñez, el atacante uruguayo de mejor actuación en estos momentos, en el año por la Liga totaliza 17 goles.

A los inconvenientes físicos, a la largas sequías, a las interminables ausencias hasta se le terminaron adosando situaciones de conflicto entre jugadores y sus equipos, como lo que ocurrió en Cagliari. La institución cerdeña terminó resolviendo la separación del plantel de Diego Godín y Martín Cáceres, lo que no colabora para nada en su preparación para el encuentro del 27 de enero ante Paraguay.

Alonso, de hecho, va a tener que cruzar los dedos para que no sigan apareciendo inconvenientes, porque el panorama actual ya le obligará a tomar decisiones importantes de entrada.

Para tener más claro el terreno en el que entra a pisar el entrenador que mañana tendrá su presentación oficial con una conferencia de prensa, repasemos el estado de situación en el que se encuentran los futbolistas uruguayos que supieron estar en la consideración del anterior cuerpo técnico.



Uno por uno

Así están estos 33 jugadores

1.Fernando Muslera. El 13 de diciembre se rompió el ligamento interior de la rodilla. Fue a los 83 minutos en el partido ante Sivasspor.



2.Sergio Rochet. El 22 de octubre en el Viera y ante Wanderers sufrió la fractura del tercer metacarpiano de su mano izquierda y se perdió ocho partidos. Vuelve entrenar en enero.



3.Martín Campaña. Titular en Al Batin. Jugó y ganó con su equipo el lunes el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante Al Hazm.



4.Kevin Dawson. Se perdió en el año un partido por molestia en los aductores y otra vez no fue convocado. En el resto, asistencia perfecta en el Peñarol campeón.



5.Diego Godín. En septiembre por problema de rodilla se perdió dos partidos, en octubre por el tendón rotuliano se perdió otros dos cotejos y en noviembre por fatiga muscular quedó fuera del equipo en tres encuentros. Ahora fue separado del plantel del Cagliari.



6. José María Giménez. En diciembre por una lesión muscular ya lleva cuarto partidos sin jugar entre Liga y Champions. No juega por Liga desde el 28 de noviembre (ante Cádiz 4-1) y por Champions desde el 24 de noviembre (0-1 con Milan).



7.Sebastián Coates. Por el contagio de coronavirus se perdió dos encuentros en diciembre. En noviembre por un problema en la rodilla estuvo sin jugar un partido. El 18 de diciembre jugó en la victoria 3-0 ante Gil Vicente.



8. Ronald Araujo. En octubre una lesión muscular le hizo perder cinco partidos. Ahora en diciembre jugó los tres partidos de titular y van cuatro seguidos de 90 minutos. Ayer hizo un gol contra Sevilla.



9.Matías Viña. En noviembre tuvo una lesión en el aductor que le hizo perder cuatro encuentros (dos Europa League y 2 Serie A). Ya van tres segudos de 90 minutos en la Roma.



10. Joaquín Piquerez. No juega en el Palmeiras por el Brasileirao desde el 20 de noviembre, derrota 1-0 ante Fortaleza. Ahí jugó 90’. No fue convocado para los cuatro partidos siguientes.



11. Martín Cáceres. Disputó 45 minutos en la derrota ante Udinese del 18 de diciembre. Antes había jugado 70 minutos ante Inter. Venía hasta ese entonces con 3 partidos de 90 (del 26/11 al 6/12). Ahora fue separado del plantel.



12.Damián Suárez. Titular indiscutido en el Getafe. Jugó 90’ en dos de los tres partidos de diciembre y 66’ en el otro. Es jugador fijo.



13.Giovanni González. Un baluarte en el Peñarol campeón uruguayo. Aportó muchísimo para provocar el desnivel ofensivo.



14.Nahitan Nández. Disputó 45 minutos en la derrota frente a Udinese. No jugó ante Inter cuando venía de seis partidos seguidos de 90 por la Serie A.



15.Rodrigo Bentancur. Suma nada más que 33 minutos en los últimos dos partidos de la Juventus. Fueron 19 ante el Bolonia y 14 frente a Venezia. Había disputado los 180’ de los dos anteriores.



16.Lucas Torreira. En la Fiorentina encontró la continuidad que buscaba. Juega siempre y si es sustituido es en los minutos finales.



17.Matías Vecino. De los cuatro partidos que disputó el Inter en diciembre jugó nada más que 17 minutos. Viene de ser suplente en los últimos dos encuentros.



18.Federico Valverde. Dejó atrás el esguince en el ligamento de su rodilla izquierda, pero suma pocos minutos en Real Madrid. En los últimos cinco cotejos acumuló 121’ de juego. Lo bueno: 70´ fueron en el último.



19.Mauro Arambarri. Asistencia perfecta en el Getafe. Se perdió nada más que 20 minutos de los últimos seis cotejos y eso fue porque disputó 70’ ante el Mallorca el 27 de noviembre.



20.Manuel Ugarte. Jugó 57 minutos el 18 de diciembre en la victoria del Sporting de Lisboa sobre Gil Vicente por la Liga. El 14 de diciembre jugó 60 minutos por la Allianz Cup ante Peñafiel.



21.Nicolás de la Cruz. La trombosis venosa en su pie izquierdo lo alejó de las canchas desde el 18 de octubre, cuando en el partido ante San Lorenzo fue sustituido a los 24 minutos. Se perdió ya 9 cotejos.



22.Fernando Gorriarán. Santos Laguna disputó los cuartos de final de la Liga MX, por lo que disputó su último cotejo el 29 de noviembre en la derrota 1-0 ante Tigres. Terminó jugando de manera consecutiva 90 minutos en todos los juegos.



23.Giorgian De Arrascaeta. Tras la final de la Copa Libertadores del 27 de noviembre, Flamengo lo utilizó 29 minutos por el Brasileirao el 1° de diciembre (2-1 a Ceará). Luego estuvo en sanidad en los siguientes dos cotejos y no fue convocado al tercero del pasado 10 de diciembre.



24.Brian Rodríguez. La competencia de la MLS terminó el 11 de diciembre, pero Los Ángeles FC cerraron su campaña el 8 de noviembre. Jugó los últimos 180 minutos. Su última actividad fueron los 27 minutos del 16 de noviembre en la derrota frente a Bolivia por las Eliminatorias.



25.Gastón Pereiro. Lo último que disputó fueron 12 minutos el 6 de diciembre en el empate de Cagliari ante Torino 1-1. Con anterioridad a eso había jugado 7 minutos el 6 de noviembre.



26.Jonathan Rodríguez. Cruz Azul no entró en la definición del Apertura mexicano, así que lo último que disputó fueron 29 minutos el 1° de noviembre. No fue convocado para jugar el 4 y el 8 de noviembre.



27.Darwin Núñez. Figura y pico del Benfica. Lleva siete goles convertidos en diciembre entre Liga y Copa y en el partido que jugó menos minutos (45’) metió dos tantos.



28.Luis Suárez. Una molestia muscular lo hizo jugar 19 minutos ante Mallorca, después estuvo 30 ante Real Madrid y el “Cholo” Simeone lo sacó a los 57’ frente al Sevilla. El último gol lo anotó el 7 de noviembre al Valencia.



29.Edinson Cavani. Por la irritación de un tendón ya se perdió 10 partidos (8 de la Premier y 2 de Champions). Lo último que jugó con el Manchester United fueron 21 minutos el 2 de noviembre ante Atalanta por Champions. Su último gol fue el 30 de octubre al Tottenham.



30.Maximiliano Gómez. Ya dejó atrás los problemas musculares, pero tiene una larga sequía de goles. El 5 de diciembre le anotó un gol al Celta de Vigo, pero el anterior lo había convertido el 12 de septiembre frente a Osasuna. Sumó 90 ante Elche. No jugó ante el Levante porque estaba suspendido.



31.Facundo Torres. Fue una de las figuras del Peñarol campeón uruguayo. Salvo un problema de estiramiento de ligamento cruzado, cuando no jugó fue por ser convocado a la Selección.



32.A. Álvarez Martínez. Fue el goleador de la Copa Sudamericana y gran protagonista de Peñarol en la conquista del Uruguayo.



33.David Terans. Figura del Athletico Paranaense en la conquista de la Copa Sudamericana. Jugó y perdio con su equipo la final de la Copa de Brasil ante Atlético Mineiro. Por el Brasileirao no juega desde el 3 de diciembre, porque no lo convocaron para los últimos dos encuentros.