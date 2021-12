Diego Alonso: "Firmo los 12 puntos jugando mal, pero también hay un camino de juego"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La asunción de Diego Alonso como nuevo entrenador de la selección uruguaya se formalizará oficialmente en su arribo a nuestro país, el próximo 23 de diciembre, pero tras la confirmación a través de las redes sociales de la Celeste, el Tornado brindó su primera conferencia de prensa.

La misma la llevó a cabo en diálogo con AUF TV, donde contó detalles de cómo fue el proceso previo a su elección así como también qué espera de los jugadores de cara a los cuatro partidos que tiene por delante en las Eliminatorias.

La elección

"En todo momento creo que desde el Ejecutivo cuidaron mucho las formas. Tuve dos reuniones con ellos: una primaria con el presidente (Ignacio Alonso), donde le presenté el proyecto de selección que tenía en la cabeza donde entendía que había áreas en las que podía aportar desde mi lugar y luego una segunda con el resto del Ejecutivo donde hubo más preguntas, pero siempre fue muy ameno", contó Alonso.



"Después me dijeron que iban a hablar con otros entrenadores, era claro, lo tenía asumido y me parecía justo darle la oportunidad a otros entrenadores. Lógicamente habían horas de expectativa porque en cualquier momento podía venir la decisión y fue una alegría inmensa mía y de los que están a mi lado por el sentimiento que uno tiene al país y a la Selección", agregó.

Diego Alonso como entrenador

"Ha sido una carrera de 10 años en la que he tenido como todos los técnicos altos y bajos, pero intentando siempre avanzar y ese es mi lema: o nadás o te ahogás", sostuvo.



"Me defino como pasional, tengo pasión por lo que hago más allá de los esquemas tácticos. Siento el fútbol de esa manera y lo transmito. La palabra no es convencer, tiene que ver, pero creo que más allá de hacerlo tenés que hacerlos partícipes a todos y ahí le hacés llegar la idea al otro", aclaró.

El cuerpo técnico y cómo convenció al profe Ortega

Alonso indicó que el cuerpo técnico va a estar encabezado por dos asistentes: Darío Rodríguez y Gabriel Raimondi. Además estarán Guillermo Souto y Óscar Ortega como preparadores físicos, Guilherme Rodrigues como fisioterapeuta y Carlos Nicola como entrenador de arqueros.



En relación a la llegada del profe Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid, a su cuerpo técnico admitió: "Hace mucho tiempo cuando en mi cabeza empezó a rodar la chance de dirigir a la selección, le dije que quería me acompañara y fue hace más de dos años. Yo no dije nunca que quería dirigir a la selección porque me parecía una falta de respeto por quien estaba, pero en mi cabeza estaba que podía pasar".



"Empecé a hablar con mucha gente, buscando generar un método para estar a la altura de las circunstancias. Cuando lo invité le dije: 'Uruguay te necesita, necesita de los mejores y vos sos el mejor del mundo'. Aceptó y es un orgullo que alguien que trabaja a alto nivel me elija para compartir este momento. El agradecimiento al Atlético de Madrid y a Simeone que lo dejó participar", sostuvo.

Las charlas con los jugadores

Como informó Ovación en los últimos días, el entrenador mantuvo conversaciones con varios futbolistas: "Son unos fenómenos. Tenemos que conocer al otro para poder trasmitir la idea futbolística y lo que uno cree de cómo podemos jugar. Cada vez que tengo una charla con ellos, más seguro estoy de la decisión que tomé".



"Es tremendo lo que sienten estos chicos por la selección, tienen un amor espectacular y así me lo transmitieron y si hacemos las cosas bien vamos a estar en el Mundial", sentenció.

Los juegos que se vienen por Eliminatorias

"Es sabido que los resultados mandan y la urgencia está. Firmo los 12 puntos jugando mal, pero también hay un camino de juego. Tenemos jugadores de mucha calidad y el desarrollo de las ideas lo pueden tener fácilmente. Para ganar más fácil hay que jugar bien. La visualización es que es una Elimiatoria pareja y de los 12 puntos podemos ganar todo, como perder un montón", afirmó.



"Los mejores números míos son en el mata-mata, cuando voy a partidos eliminatorio, ahí estoy en el 70 por ciento o más y nos hemos ido formando para entrenar de esa manera. No tenemos el tiempo de conocimiento, pero entiendo que la capacidad de los futbolistas nos va a ayudar", agregó.

¿Cómo será la selección de los jugadores?

"Hay cuatro puntos para al elección: el historial del jugador con la selección, el rendimiento de los últimos seis meses en selección, los seis últimos meses en clubes y la performance del último mes y eso nos va a permitir elegir. Está claro que también tiene que haber una regularidad, pero más allá de que entiendo que hay un grupo selecto, van a entrar y salir los que estén en buen nivel o los que necesitemos para partidos puntuales", remarcó.



Alonso dejó en claro que la cantidad de reservados va a variar y que de hecho la nueva ola de COVID-19 en Europa puede terminar afectando, así como también el hecho de que los jugadores del Campeonato Uruguayo no van a estar en plena competencia como para citarlos tan fácilmente.



Consultado sobre cómo definirá el tema del arquero, ante las lesiones de Fernando Muslera y Sergio Rochet, no hizo referencia a esa posición en particular, pero expresó: "Los estamos mirando a todos. Tenemos un monitoreo de entre 50 y 60 jugadores y luego los filtraremos entre 40 y 45. Sería un inconsciente si no los estuviera mirando".

El primer día en el Complejo Celeste

"Va a quedar marcado en mi memoria por siempre, pero estamos aprovechando todo este tiempo para ir acortando caminos. No es que los voy a ver por primera vez a los jugadores, con muchos ya he hablado y estoy seguro que antes de mi presentación oficial voy a poder haber conversado con todos y si no lo hice yo, lo habrá hecho alguien del staff. Hay que hacerlos sentir que son jugadores de selección siempre y estamos entendiendo el legado que dejó el maestro Tabárez en organización, valores y respeto", sentenció.