El Cagliari de los uruguayos volvió a perder y el director deportivo apuntó contra los jugadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Cagliari perdió el sábado como local por 4-0 ante Udinese por la fecha número 18 de la Serie A y marcha penúltimo en la tabla de posiciones. El equipo donde militan cinco uruguayos (Diego Godín, Martín Cáceres, Nahitan Nández, Christian Oliva y Gastón Pereiro) apenas cosechó 10 puntos en lo que va de la temporada.

Tras la derrota el director deportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, apuntó contra los jugadores: "Hay poco que decir, todos deberíamos estar callados, pero hay que hablar por deber profesional. No hay palabras para justificar tal disposición, caracterizando el desatino y el dolor. Hay que pedir disculpas a todos".



"También traigo una disculpa del técnico por lo ocurrido hoy", agregó. Capozucca indicó que el DT Walter Mazzarri "es la única certeza" que tiene el club.



Pese a ello, apuntó contra los futbolistas: "Alguien, sin embargo, no es digno de llevar esta camiseta y tendrá que salir del Cagliari por respeto y por el valor que tiene este club".



Cagliari enfrentará este martes a Juventus. Nahitán Nández es duda por una molestia en el muslo que lo obligó a salir el último sábado.



La prensa italiana informa que Diego Godín (jugó todo el partido) y Martín Cáceres (entró en el complemento) no serán tenidos en cuenta para este partido.