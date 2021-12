Diego Godín confirmó su salida de Cagliari, qué habló con Diego Alonso y el arribo del profe Ortega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las últimas horas de Diego Godín se vieron un tanto convulsionadas y poco tuvo que ver su viaje en avión desde Italia a Montevideo, sino teniendo en cuenta que en el director deportivo del Cagliari lo tuvo como uno de los apuntados del momento que atraviesa el club.

Al arribar a nuestro país, el capitán de la selección uruguaya confirmó que no continuará en el equipo italiano y que en los próximos días podría tener más novedades sobre en qué club continuará su carrera.

"No pasó nada. En este momento no puedo hablar, me encantaría darles detalles y contarle todo, pero no puedo hasta que no se defina la salida del club porque obviamente voy a salir", expresó Godín en conferencia de prensa.



"Si hablo termino en problemas. Tendría que decir la verdad y todo lo que hay, pero no hubo ni falta de respeto, ni falta de profesionalidad. Son tetmas contractuales y de la actualidad de Cagliari que no es de ahora, pero no más que eso", añadió.



"Yo ya había hecho un contrato hace un mes atrás para hacer un favor al club bajando mi sueldo y viendo la posibilidad de salir en enero y era una de las posibilidades", aclaró.



En relación a la selección uruguaya, uno de los temas por el que fue consultado fue la salida del cuerpo técnico de Oscar Tabárez y aseguró: "Como todos lo que estuvimos tantos años juntos era mas que una relación profesional había una relación de amistad y que por supuesto nos dolió.



"Mas allá de eso son decisiones de trabajo. Los directivos tomaron esa decisión y ahora hay que mirar adelante e intentar todo lo posible para ganar los partidos", añadió el capitán de la Celeste.

"Jamás", respondió de forma contundente al ser consultado sobre si los jugadores tuvieron alguna injerencia en el nombre del nuevo entrenador y agregó: "Tendrían que hablar los que hicieron el seguimiento de los entrenadores, el estudio y sacaron conclusiones para tener al Tornado como entrenador. Nos consultaron sobre lo que veníamos haciendo, qué cosas podíamos mejorar, que cosa debía saber el nuevo técnico, pero jamás nos preguntaron si era este u otro. Jamás vamos a incidir en una decisión".

Sabido es que el entrenador ya mantuvo charlas con referentes del plantel de la selección y confirmó que él tuvo la suya por teléfono, aunque quedaron en volver a encontrarse en Uruguay. "Me preguntó cómo estaba, cómo me encontraba y me consultó algunas cosas, situaciones y hasta de compañeros por ser el capitán, pero no entramos en el detalle táctico, sí de planificación y cuál era su idea global para bajar a tierra y quedamos que cuando nos juntemos entrar más en detalle".



Junto a Alonso llega a la selección el profe Ortega, conocido de Diego Godín y remarcó: "Al profe lo conocen todos, lleva muchos años con el Cholo (Simeone) es ganador y es un poco más que un profe. En el día a día toma las riendas del grupo, trabaja la parte anímica y todo el entorno que gira alrededor de los jugadores para el tema de energía y motivación.



"La motivación esta siempre. Todos sabemos que uno esta motivado por el trabajo que está representando, pero la gente influye y el Tornado nos puede dar ese plus y en estos días de trabajo y de charlas previas, que son importantes, van a ser fundamentales", sostuvo.