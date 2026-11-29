En la recta final de su ciclo de seis años como presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio opinó sobre la campaña electoral y manifestó su oposición a las candidaturas tanto de Juan Pedro Damiani como de Evaristo González, las dos opciones que hoy lideran las encuestas que manejan prácticamente todos los candidatos, números más números menos.

Si hubiera un balotaje entre Damiani y Evaristo: "Ese día voy a tener gripe y como 40 y pico de fiebre. Creo que los dos son muy malos para el club", expresó Ruglio este domingo en Punto Penal (Canal 10).

"Voy a cometer una infidencia —continuó—, si perdíamos contra Cerro Largo y Torque ganaba, ese punto que nos sacaron (podía dejar a Peñarol sin Anual y por lo tanto sin título). Porque el Tribunal (de Penas) tomó las declaraciones de Evaristo para sacarnos ese punto. Te juro que se lo iba a recordar de por vida a cada lugar que fuera. Porque si bien la hinchada tuvo su problema y demás, Evaristo nunca tuvo que haber declarado en contra del club".

"Cuando Nacional fue en contra de los árbitros, Balbi y Flavio, que a veces se mastican y a veces no, ni si quiera se unieron, Balbi hizo una conferencia y planchó a los árbitros. Y a mí eso no me pasó, yo tuve a ellos todo el día tirándome pedradas de frente. Yo no los quiero a ninguno de los dos, muy probablemente ese día esté con 39 de fiebre y no voy a votar", sentenció.

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La foto de Damiani junto a Domínguez e Infantino

En la noche del viernes, Juan Pedro Damiani compartió una cena de camaradería con autoridades del fútbol sudamericano, en el marco de la previa de la final de la Copa Conmebol Libertadores que se jugó el sábado en Montevideo. Participaron dirigentes de Peñarol, Nacional, AUF, periodistas destacados y autoridades internacionales.

Al día siguiente, el equipo de campaña de Damiani compartió una foto suya junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el siguiente mensaje: "En la noche de ayer compartimos una linda y productiva reunión con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez. Hablamos de fútbol, proyectos en común y los desafíos del fútbol sudamericano y mundial. Como lo venimos sosteniendo, es un compromiso asumido de que Peñarol recupere su lugar en Conmebol y FIFA".

En la noche de ayer compartimos una linda y productiva reunión con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez. Hablamos de fútbol, proyectos en común y los desafíos del fútbol sudamericano y mundial.



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Ruglio dijo al respecto que "fueron 25 segundos: los llevaron hasta ahí, párense acá, saquen esta foto y después la subimos".

"Nada de eso pasa. Está bien, es parte del marketing. (El presidente de la AUF, Ignacio) Alonso es amigo de Damiani y hacen una cosa que después a la gente le entra. Dicen: 'fah, mirá, se juntó'. Si hablaron 18 segundos es récord. Eso fue lo que pasó, se sacaron la foto y siguieron de largo. Le dijeron: 'Dale, Juan Pedro, andá para allá nomás'".

También apuntó: "Me resultó desagradable que no hayan invitado al Z (Eduardo Zaidensztat, vice de Peñarol) y sí hayan invitado tanto a Ricardo Vairo como Flavio Perchman".

"A Decurnex no lo puedo ni mirar, me dan ganas de matarlo a trompadas"

Entre varios temas, en la charla recordaron el episodio de los clásicos que se jugaron en el Gran Parque Central en 2021. El primero, por el campeonato uruguayo, lo ganó Nacional y el segundo, por la Copa Sudamericana, lo ganó Peñarol y después se impuso en la serie.

En el primero, el entonces presidente de Nacional José Decurnex le entregó a Ruglio una plaqueta a modo de cortesía, pero que escondía una chicana implícita. En el segundo, Peñarol salió a jugar con una camiseta del CURCC porque se cumplía aniversario del primer clásico de la historia en 1900, precisamente en el viejo Parque Central.

Desde entonces, Ruglio admitió que guarda rencor con Decurnex, pese a tener buen concepto sobre él: "A Decurnex no lo puedo ni mirar, a un tipo que todo el mundo que lo conoce habla que es un caballero, un buen tipo. Pero lo miro y me dan ganas de matarlo a trompadas".

"Me pareció muy desagradable lo que hizo, pero tengo un altísimo concepto de él. Me quedó eso, como cuando te empachás con algo. Me pareció que no estuvo bien porque yo no le había hecho nada, me vino con una plaqueta con toda la directiva atrás, yo fui bien, cometí el error, yo era muy nuevito, recién había agarrado", explicó.