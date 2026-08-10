Ruglio calificó de "vergüenza" a la Mesa Ejecutiva, tras resolución del encuentro entre MC Torque y Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, manifestó su enojo con la postura de la Mesa Ejecutiva de la AUF respecto a la fijación del partido ante Montevideo City Torque, en sus clásicos estados de WhatsApp.

"Los que celebran estas cosas y las fomentan, creen que el daño se lo hacen a Peñarol y no ven que lo que destrozan es al fútbol uruguayo y su credibilidad", comenzó expresando Nacho, que el pasado sábado había usado el término "raro" para calificar lo sucedido en el Estadio Charrúa, donde Javier Feres determinó la suspensión del partido por problemas con la red lumínica.

La postura del presidente de Peñarol era "jugar al otro día y no cuando Torque no estuviese jugando copa". Con visible molestia detalló que la luz se apagó cuatro minutos antes del inicio y con un dejo de sospecha contó que "se prende definitivamente cuando se suspendió el partido". "Lo volvieron a hacer", expresó; y agregó al descargo: "Aún no saben quién le dijo al de la voz del estadio que estaba suspendido mientras Marcelo De León decía que no se suspende y el estadio ya estaba vacío".

"Pero Peñarol es el que cree en teorías conspirativas", continuó diciendo Ruglio y remató calificando de "vergüenza la mesa ejecutiva, la AUF y todo este sistema de 20 años todo tomado".

El plantel de Peñarol a la espera de la disputa del partido ante MC Torque en el Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

El estado tras la suspensión del sábado

Ruglio había vuelto a encender la polémica a través de sus estados de WhatsApp, el sábado cuando se determinó la suspensión del partido. Expresó que fue "raro" lo que sucedió en la suspensión del partido en el Charrúa, donde su equipo enfrentaba a Montevideo City Torque.

"Yo no creo en las brujas... pero de que las hay, las hay", manifestó en un posteo el presidente aurinegro luego de que por desperfectos en la red lumínica no se pudiera jugar un partido donde el equipo local jugaba con seis suplentes.

"Se apaga la luz en un estadio que se usa con luz varias veces por semana y nunca se apaga; raro. Se suspende el partido y ya no se vuelve a apagar la luz. Raro", manifestó Ruglio en sus tradicionales estados de WhatsApp.

Además expresó que "ahora van a ganar tiempo otros equipos que no están tan armados aún" y volvió a referirse a lo sucedido en el campeonato que ganó Nacional el año pasado. "No salgan a rescatarlos de nuevo, ya alcanzó con lo del año pasado", declaró el presidente.

También aprovechó para quejarse de las designaciones arbitrales de esta primera fecha del Torneo Clausura, donde el Mirasol iba a ser dirigido por Javier Feres, quien determinó la suspensión del partido. En su estado Ruglio comunicó que estas fueron "al menos raras", pero que Peñarol hizo silencio "para colaborar y no generar mal ambiente"