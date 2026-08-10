Mesa Ejecutiva confirmó que el fin de semana se jugará la fecha 2 del Clausura: MC Torque-Peñarol, a definir

En la noche del lunes quedó confirmado que la segunda fecha del Torneo Clausura se disputará el próximo fin de semana entre el viernes 14 y domingo 16 de agosto, más allá de que no finalizó la primera fecha teniendo en cuenta que el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol no se disputó por el apagón que se registró en el Estadio Charrúa.

Precisamente, la Mesa Ejecutiva indicó que "oportunamente se resolverá día y hora de disputa de dicho encuentro", teniendo en cuenta que los Ciudadanos tienen actividad internacional el 12 y 19 de agosto, mientras que los días 24, 25 y 26 del mismo mes comenzaría la Copa AUF Uruguay, lo mismo que ocurrirá entre el 31 de agosto y el 4 de setiembre

Esto llevaría a que el partido entre los de Marcelo Méndez y los de Diego Aguirre, se dispute el mes próximo con fecha a definir y cuando ambos tengan disponibilidad tanto desde el plano local como el internacional.

La decisión de disputar la segunda fecha el próximo fin de semana se tomó luego de la chance de que se aplazara la misma y que en los próximos días solo se juegue MC Torque ante Peñarol, lo que finalmente quedó descartado.

Así se jugará la segunda fecha del Clausura:

Viernes 14

Boston River vs. Danubio

Hora: 19:00

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Sábado 15

Cerro vs. Albion

Hora: 10:00

Estadio: Luis Tróccoli

Juventud vs. Montevideo City Torque

Hora: 13:00

Estadio: Parque Artigas

Racing vs. Nacional

Hora: 16:30

Estadio: Centenario.

Wanderers vs. Cerro Largo

Hora: 19:00

Estadio: Parque Viera.

Domingo 16

Progreso vs. Deportivo Maldonado

Hora: 11:00

Estadio: Parque Paladino

Defensor Sporting vs. Liverpool

Hora: 15:00

Estadio: Luis Franzini

Peñarol vs. Central Español

Hora: 18:30

Estadio: Campeón del Siglo.