River Plate comienza a desprenderse de sus apartados: el caso de Matías Viña y qué dicen en Argentina y Brasil

Poco a poco, River Plate empieza a desprenderse de los 11 futbolistas marginados que comenzaron a entrenarse en el predio de Cantilo el viernes 24 de julio y que tanto ruido provocaron, sobre todo porque la mayoría tiene apellidos de peso como Giuliano Galoppo, Germán Pezzella y Fabricio Bustos y, en esa situación, se desvalorizan en el mercado. En este grupo también está Matías Viña, quien tras el Mundial 2026 con Uruguay no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet.

El lateral izquierdo, que se lesionó el pasado 18 de mayo jugando para el Millonario y llegó sin ritmo a la Copa del Mundo, participó en 14 encuentros (887') desde su arribo en enero, en calidad de préstamo desde Flamengo y hasta diciembre de 2026. Quien llegó bajo el mando de Marcelo Gallardo, no anotó goles ni dio asistencias y fue arquero en el final del partido ante Carabobo.

Matías Viña defendiendo el arco de River Plate en el partido ante Carabobo por Copa Sudamericana. Foto: Captura.

Según medios argentinos como Olé, River quiere pero "todavía no pudo romper el préstamo con el Flamengo", el cual tiene una obligación de compra de US$ 4,5 millones si jugaba el 50% de los partidos. "Se trabaja en buscarle club para que no quede colgado", informaron desde la vecina orilla.

Esta es la misma versión de los medios brasileños, desde los cuales afirman que justamente por esta cláusula es que el lateral no ha sido convocado a los partidos, impidiendo que se cumpla la cantidad de encuentros.

Según el acuerdo, el Millonario es quien está pagando el salario del jugador hasta diciembre. Su contrato con Flamengo es válido hasta 2028.

Caso por caso

Por lo pronto, Tigre ya hizo oficial la incorporación de Ian Subiabre, el atacante de 19 años, integrante de las selecciones juveniles de Argentina, que no tuvo buenos rendimientos cuando le tocó actuar en primera.

Además de Subiabre, ya se marcharon por rescisión contractual el chileno Paulo Díaz (a Atlanta United), Maximiliano Meza (a Independiente) y Alexander Woiski. Además, el delantero Maximiliano Salas será cedido a Independiente Rivadavia a préstamo por un año, con una opción de compra de U$US$ 4.000.000 por el 50%: el equipo mendocino pretende al exjugador de Racing para sustituir el lugar que dejó el colombiano Sebastián Villa, que emigró a Boca.

En el predio de Cantilo todavía permanecen entrenándose el defensor campeón del mundo Germán Pezzella, Fabricio Bustos, el paraguayo Matías Galarza Fonda, el uruguayo Matías Viña, el ecuatoriano Kendry Páez y Santiago Lencina (podría pasar a Burgos, de la segunda división española).

Kevin Castaño también está marginado -y podría ser transferido al fútbol de Brasil-, pero se entrena en su país, Colombia; no realizó ninguna práctica junto al resto de los futbolistas apartados y, en las últimas horas, quedó en el ojo de la tormenta tras elogiar a su compatriota Jaminton Campaz luego de la caída de River ante Rosario Central.

Otro de los jugadores separados de River es Giuliano Galoppo. Pero el exmediocampista de Banfield y San Pablo entró en una situación conflictiva: quedó inhabilitado para jugar por seis meses debido a un litigio con su exrepresentante. El futbolista fue condenado el año pasado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, a pagarle una cifra cercana más de 530.000 dólares y 4.387.000 pesos a Leandro Escudero. Ahora, la FIFA emitió un comunicado con la restricción para que el futbolista, que no es considerado por Coudet, no pueda disputar partidos oficiales.

En base a La Nación / GDA.