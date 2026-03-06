Reyna hizo justo lo que pidió Damonte y Boston se metió en Sudamericana en un partido de dientes apretados

Cuanto más hay en juego, mayor es el miedo a perder y ayer a Boston River y a Racing les jugó en contra en su fase por Copa Sudamericana. Siendo dos equipos que pregonan buen fútbol y la búsqueda del arco contrario, se concentraron más en la lucha y en no exponerse pese a que lo que terminó definiendo la fase fue, precisamente, un error.

Se jugaban tener actividad internacional en este semestre y, aunque la Escuelita la tuvo desde que ascendió por última vez, el Sastre tiene una racha perfecta y nunca ha perdido una primera fase entre la Copa Libertadores y Sudamericana, en cinco participaciones.

“¡Ahora es el momento! Agarremos la pelota, no se apuren. Ataquen los costados y un buen centro”, pidió Israel Damonte a los jugadores de Boston River en la pausa de rehidratación mientras que en el banco de Racing, Facundo Parada, que había ingresado por Ramiro Brazionis, que salió sentido, les gritó a sus compañeros: “¡Es un partido feo, vamos a jugar feo!”, y al menos en la interpretación de lo que era el encuentro, el defensor del Cervecero tenía toda la razón. Aunque la receta del entrenador del equipo de barrio Bolívar, terminó siendo redituable.

El primer cambio que hizo Damonte en el partido fue por obligación. Facundo Muñoa quería seguir jugando pese a haber sentido una molestia y terminó siendo consolado por el entrenador que, a la hora de juego, mandó a la cancha a Gonzalo Reyna. El argentino entendió perfecto esa charla técnica de su compatriota en la pausa, porque a los 81 minutos hizo justo lo que había pedido.

El extremo de 19 años quedó enfrentado al lateral izquierdo de Racing, Yury Oyarzo, cerca del córner y por derecha entre la Olímpica y la Colombes. Reyna amagó, Oyarzo compró y el argentino sacó un centro que llevó a Racing a una sucesión de fallas. No pudieron despejar Parada ni el capitán Guillermo Cotugno y Facundo Machado se sorprendió por una disputa aérea sin desvió y salió en falso. Un arquero con proyección, pero venía de una respuesta algo floja ante un disparo de Francisco Bonfiglio que pudo traer problemas. Aunque no tanto como el centro de Reyna, que le cayó en el segundo palo a Freddy Martínez, que siempre llega a la línea de fondo, y esta vez se encontró con la pelota como una bendición: calculó bien el pique, cabeceó y marcó el único tanto del partido, que celebró con alusión a que se agranda su familia. Que tendrá que bancar los viajes, porque el Boston otra vez va a jugar la Copa Sudamericana.

La figura: Gonzalo Reyna

En el primer tiempo lo mejor fue un caño de Suhr a Álvarez y, en el segundo, el desborde de Gonzalo Reyna. Los equipos de Uruguay cada vez buscan más extremos fuera de fronteras y este argentino de 19 años mostró muy buenas condiciones ayer en el Centenario.En el primer tiempo lo mejor fue un caño de Suhr a Álvarez y, en el segundo, el desborde de Gonzalo Reyna. Los equipos de Uruguay cada vez buscan más extremos fuera de fronteras y este argentino de 19 años mostró muy buenas condiciones ayer en el Centenario.