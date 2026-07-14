Renzo Sánchez a un paso de arribar a Wanderers: qué es lo que falta y por qué no podría jugar ante Nacional

Wanderers sabe que tiene una lucha titánica por mantenerse en la Liga AUF Uruguaya, ya que está muy comprometido con el descenso. Es por esto que el Bohemio trabaja en poder reforzar el plantel que conduce técnicamente Mathías Corujo y uno que está a nada de oficializar su llegada es Renzo Sánchez.

Según supo Ovación, el extremo de 22 años empezó a entrenar este lunes en el Complejo Devoto con el plantel principal del Bohemio. Se espera que en las próximas horas firme su contrato para estar a la orden del director técnico.

Sánchez gusta en el Bohemio y más teniendo en cuenta la salida de Nicolás Ferreira al Ceará Sporting Club, equipo que milita en la Segunda División del fútbol brasileño. Por esto es que el conjunto vagabundo decidió inclinarse para fichar al exjugador de Juventud de Las Piedras.

El extremo viene de disputar un total de 13 encuentros en la primera parte del 2026 con la camiseta de Juventud de Las Piedras: cinco fueron por la Liga AUF Uruguaya, seis por las primeras fases de la Copa Libertadores y dos por la Copa Sudamericana.

De concretarse este pase, Sánchez no podrá jugar el próximo encuentro de Wanderers, que será este viernes ante Nacional en el Gran Parque Central, a partir de la hora 19:30, por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. La razón se debe a que a la institución tricolor es la dueña del pase y arriba al Bohemio en calidad de préstamo.

En ese sentido, se estableció una cláusula en el contrato para que no tenga minutos ante el equipo de Jorge Bava. Por lo tanto, Sánchez podría tener su debut oficial con la camiseta de Wanderers el lunes 27 de julio cuando enfrente a Montevideo City Torque, desde la hora 19:30, en el Estadio Charrúa por la séptima fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

La situación de Wanderers en el descenso

Luciano Cosentino transporta la pelota en el partido entre Wanderers y Progreso por el Torneo Intermedio. Foto: Leonardo Mainé.

Wanderers es en la actualidad uno de los tres equipos que está perdiendo la categoría, pero se encuentra a tan solo cuatro puntos del último elenco que zafaría de bajar a la Segunda División Profesional, Danubio.

El Vagabundo viene de cosechar una buena victoria en la fecha pasada y, lo más importante de todo, ante un rival directo como es Progreso: lo derrotó por 2-0. Eso y más el empate de Danubio ante Nacional llevó a que los dirigidos por Corujo se acercaran un poco más a la zona de salvación.

El único aspecto negativo de la quinta fecha del Torneo Intermedio para Wanderers: la victoria de Cerro. El Villero doblegó 2-0 a Liverpool y sumó tres puntos importantes para alcanzar las 61 unidades y quedar a tres de Danubio, que posee 64 puntos.